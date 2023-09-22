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「解放北韓同胞」 脫北者空飄20萬份傳單

編譯中心／綜合21日電
南韓脫北者團體「自由北韓運動聯合」利用大型氣球，向北韓境內散發了20萬張傳單。（視頻截圖）
南韓脫北者團體「自由北韓運動聯合」利用大型氣球，向北韓境內散發了20萬張傳單。（視頻截圖）

南韓的脫北者團體「自由北韓運動聯合」21日表示，前一天利用大型氣球向北韓境內散發了20萬張傳單；大型氣球上還懸掛有條幅，上面寫著「將繼續散發傳單直至在金正恩暴政下呻吟的北韓同胞解放」。

韓聯社報導，該團體負責人樸相學受訪時公開了放飛大型氣球的現場照，他說，20日晚11點左右在仁川江華島通過20個大型氣球向朝方空飄20萬張傳單、1000個U盤和200本宣傳手冊。

樸相學表示，傳遞事實和真相是脫北居民最重要的使命和義務，但憲法法院仍未就「禁止散發反朝傳單法」（「關於發展韓朝關系的法律」修正案）是否違憲得出結論，該法正在遭受國際社會的譴責，今後將為北韓民眾的人權和自由繼續傳遞更多信息。該團體去年10月、今年5月和6月也曾利用大型氣球向北韓散發傳單和醫藥品。

統一部2020年以散發反朝傳單威脅韓朝邊境地區居民安全，且加劇韓半島緊張局勢為由，取消了「自由北韓運動聯合」的設立許可。該團體就此向法院提起訴訟，要求統一部長官撤銷上述決定，首爾高等法院上月提出了「維持法人設立許可」的調解建議。

此外，北韓領導人金正恩日前訪問俄羅斯時，曾將韓國現代汽車作為警衛用車。

北韓中央電視台20日播放的金正恩訪俄紀錄片顯示，疑似金正恩乘坐的一輛奔馳禮賓車在多輛黑色現代「STARIA」商務車的護衛下行駛在公路上，視頻中，總共可見到四輛「STARIA」。考慮到此紀錄片的內容已經過剪輯，北韓直接暴露韓產汽車的標誌令人略感意外。

去年北韓播放2022年卡達世界盃賽事時，曾對賽場上的現代汽車廣告進行模糊處理。

北韓中央電視台9月20日播出朝鮮國務委員會委員長金正恩訪俄紀錄片，片中可見多輛現...
北韓中央電視台9月20日播出朝鮮國務委員會委員長金正恩訪俄紀錄片，片中可見多輛現代汽車現身警衛車隊。（視頻截圖）

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