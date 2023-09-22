互逐外交官後 印度停發加拿大公民簽證

錫克教領袖在加拿大被暗殺引起全球錫克教徒群情激憤，加拿大總理杜魯多（左）日前在G20峰會上也曾當面向印度總理莫迪（右）談及此事。（取材自臉書）

印度 與加拿大 外交關係似無和緩跡象，繼兩國相互驅逐外交官之後，印度媒體21日引述不具名官員證實，印度已暫停向加拿大籍公民核放簽證；加拿大則稱鑑於當前兩國緊張局勢升高，將「調整」駐印外交官人數，確保駐外人員安全。

印度與加拿大的外交關係最近再因「哈利 斯坦分離運動」（Khalistan movement）爭議陷入低潮。

印度媒體「印度斯坦時報」引述不具名官員證實，印度確實停止向加拿大人核發簽證，但未作進一步說明。

目前不清楚停發簽證是否與兩國之間近來因「哈利斯坦分離運動」升級的外交衝撞有關。

「哈利斯坦分離運動」尋求在印度西北部的旁遮普地區，建立名為「哈利斯坦」的獨立國家，支持者多為錫克教信徒，新德里長期認為加拿大政府包庇尋求哈利斯坦分離分子以及同情者。

加拿大和印度最近再因「哈利斯坦分離運動」爭議陷入低潮，印度外交部發言人證實，由於外交官面臨安全威脅而無法辦公，將暫停對加拿大公民核發簽證。（取材自Shutterstock）

由於今年3月有示威者闖入印度駐溫哥華領事館呼喊「哈利斯坦」口號，6月又舉辦相關花車遊行，印度總理莫迪在主辦20國集團（G20）峰會期間，就此議題向來訪的加拿大總理杜魯多表達關切。

包括西方媒體在內多家媒體，將此解讀為莫迪「訓斥」了杜魯多。

G20峰會結束，杜魯多返回加拿大後，加拿大國際貿易部長伍鳳儀（Mary Ng）宣布推遲率團訪印行程，兩國媒體也各自爆出印加自由貿易協定洽商喊卡的新聞。

杜魯多18日進一步指控，印度政府特務6月在加國境內殺害一名支持哈利斯坦獨立運動的加籍錫克教領袖，並因此驅逐了印度「調查分析局」官員。印度以牙還牙，也要求一名加拿大高階外交官5天內離境。

中央社引述法新社報導，針對印度大動作，加拿大高級專員公署透過聲明稿表示，鑑於當前兩國緊張局勢升高，將「調整」駐印外交官人數，確保加國外交官的安全。

該機構並未透露即將離開印度的外交人員人數，僅表示使館仍將「開放且正常運作」，同時呼籲確保人員安全；「我們期待印度當局為加拿大駐印度外交人員和領事官員提供安全保障，一如我們對待他們（駐加）的人員一樣。」