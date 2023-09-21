英延遲5年禁售燃油車 「不會讓英人破產救地球」

英國政府宣布將在2030年禁售燃油車，將禁令推遲5年，英國首相蘇納克否認這是減弱氣候承諾目標。（取材自Pixabay）

英國首相蘇納克20日發表演說，公布改變實現2050年國家達至淨零排放的政策，稱希望以「更好、更相稱方式」實現這一目標，包括將銷售汽油及柴油車禁令推遲5年，但他否認這是減弱氣候承諾目標。內政大臣布瑞弗曼也表示，要採取務實方式實現目標，「不會為了救地球，而要英國人破產 」。

明報報導，蘇納克強調，這種現實主義不等於失去所追求的目標或放棄承諾，又聲稱對英國在應對氣候變化問題「帶領世界」感到自豪。一如BBC此前引述文件報導，蘇納克公布7項核心政策變化或承諾，例如2020年訂下的2030年起禁售汽油和柴油新車目標會推遲至2035年生效，以及不會再有針對房屋的能源效益新法規等。報導又指蘇納克到時會強調英國在應對氣候暖化上已超越承諾，其他國家有需要追上。

BBC指蘇納克推動這計畫的話，意味保守黨的淨零政策方針會有重大轉變，可能在黨內引起分歧。前國際環境國務大臣高史密斯（Zac Goldsmith）指蘇納克正摧毁英國在環境議題上的信譽。獨立報指若蘇納克推行有關改變，部分保守黨議員考慮提出不信任動議。隨著保守黨在預計最遲於2025年1月舉行的英國大選陷於劣勢，路透指，蘇納克認為縮減部分環保政策，能贏得中間游離選民的支持。

不過，蘇納克政府最近對要實現這項目標的某些所需措施舉棋不定，因為在持續的生活成本危機期間，要對從旅行到住家供暖等一切事物進行脫碳(decarbonising)，成本已經具體呈現。

英國汽車生產商與經銷商協會（SMMT）行政總裁霍斯（Mike Hawes）對政府準備「大轉向」表示不滿。他指出，汽車業界持續投資 數以十億鎊計資金到電動車 上，以達至淨零排放目標，而達到此目標，消費者必須有換車意願，而這意願必須有政府發出清晰而固定的信息、具吸引力的誘因和充電基建，「混亂與不確定性只會令他們（對換電動車）卻步」。