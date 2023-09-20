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亞塞拜然出兵納卡地區 至少27死 與亞美尼亞衝突升高

編譯盧思綸 / 即時報導
亞塞拜然19日在納哥諾卡拉巴克地區發動「反恐作戰」回應分離主義行動，造成至少27死，包括2名平民。（歐新社）
亞塞拜然19日在納哥諾卡拉巴克地區發動「反恐作戰」回應分離主義行動，造成至少27死，包括2名平民。（歐新社）

英國廣播公司報導，南高加索（South Caucasus）緊張局勢升溫，亞塞拜然19日在納哥諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh）發動「反恐作戰」回應分離主義行動，造成至少27死，包括2名平民。

納哥諾卡拉巴克地區一般簡稱納卡地區，國際普遍承認屬於亞塞拜然領土，然而區域內約12萬名亞美尼亞人長期反抗亞塞拜然統治。

本月19日稍早，亞塞拜然指控亞美尼亞在納卡地區設置地雷炸毀車輛，導致4名警察與2名平民死亡。

亞塞拜然國防部進一步表示展開「反恐作戰」回應分離主義「恐怖行動」，目的是「瓦解亞美尼亞武裝部隊，並摧毀其軍事基礎設施，確保亞美尼亞勢力撤出亞塞拜然領土」。

同日，納卡地區亞美尼亞人出面要求停火並啟動和談，可是從亞塞拜然的最後通牒來看，明顯是要徹底拿下納卡地區。

對此，亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）指控亞塞拜然展開地面行動進行「種族清洗」。然而，數以百計的亞美尼亞人不滿政府回應，集結首都葉里凡（Yerevan）議會進行抗議，一度和警方爆發衝突。

亞塞拜然和亞美尼亞在1990年代初蘇聯解體後首次爆發戰爭；2020年雙方接連發生小型衝突，同年9月，亞塞拜然發動戰爭，最終取得勝利，收復納卡及周邊地區。

國防部

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