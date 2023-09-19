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韓最大在野黨魁絕食19天昏迷送醫 檢方聲請逮捕令

編譯中心／綜合18日電
絕食19天的南韓最大在野黨共同民主黨領袖李在明18日昏迷送醫。（歐新社）
絕食19天的南韓最大在野黨共同民主黨領袖李在明18日昏迷送醫。（歐新社）

南韓最大在野黨共同民主黨領袖李在明8月31日起連日絕食，抗議政府對經濟管理不善、威脅媒體自由、未反對日本排放福島核處理水等。韓聯社報導，李在明18日絕食進入第19天時昏迷送醫。檢方也在當天以李在明擔任城南市市長貪腐瀆職為由，聲請逮捕令。

李在明被送往首爾汝矣島聖母醫院搶救，之後被轉移至位於中浪區的綠色醫院。共同民主黨發言人韓珉洙當天在首爾綠色醫院前舉行記者會表示，李在明送醫後仍表示要繼續絕食，表明將繼續以身作則阻止現政權專橫跋扈的決心。李在明計畫除了最基本的吊點滴外一律不進食，他雖已脫離險境但仍虛弱。

南韓執政黨國民力量黨黨魁金起炫則敦促李在明停止絕食，並稱準備就政策問題與反對黨領袖舉行會談。

李在明在2022年總統大選以0.7%的差距，敗給了前檢察總長尹錫悅。

檢方表示，李在明擔任城南市市長期間，因城南開發公司（Seongnam Development Corporation）造成200億韓元（約1515萬美元）損失而被控瀆職。

檢方也指控李在明涉嫌收受一家企業賄賂；這家公司非法轉移800萬美元資金給北韓

李在明否認有任何不當行為，稱這些指控是「虛構」和「政治陰謀」。

首爾法院已要求由共同民主黨占多數、共300席的南韓國會放棄李在明的逮捕豁免權，以審查檢方請求。

南韓最大在野黨共同民主黨領袖李在明8月31日起絕食，抗議政府多項施政不當。（歐新...
南韓最大在野黨共同民主黨領袖李在明8月31日起絕食，抗議政府多項施政不當。（歐新社）

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