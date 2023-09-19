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蘇丹內戰砲火連天 首都地標樓陷火海

編譯盧思綸／綜合18日電
蘇丹政府軍與快速支援部隊17日陷入激烈交火，首都喀土穆地標摩天大樓及若干建築物遭大火吞噬。（Getty Images）
蘇丹政府軍與快速支援部隊17日陷入激烈交火，首都喀土穆地標摩天大樓及若干建築物遭大火吞噬。（Getty Images）

蘇丹內戰進入第6個月，政府軍與快速支援部隊持續激烈交戰，蘇丹首都喀土穆（Khartoum）地標摩天大樓及若干建築物17日遭大火吞噬，目前並未傳出人員死傷消息。

蘇丹4月15日爆發內戰至今，政府軍與準軍事部隊快速支援部隊（Rapid Support Forces，RSF）持續以空襲和地面交戰爭奪首都喀土穆和多個主要城市控制權。

英國廣播公司（BBC）報導，大尼羅河石油公司大樓（Greater Nile Petroleum Oil Company Tower）17日發生大火，影片可見建築體冒出大量濃煙，目前尚不清楚起火原因。建物建築師阿布丁（Tagreed Abdin）看到大樓付之一炬感到相當痛心，對於如此毫無意義的破壞行為表示遺憾。

蘇丹政府軍和快速支援部隊的衝突在最近幾天變得激烈起來，蘇丹內戰觀察組織（Sudan War Monitor）透露，快速支援部隊16日襲擊政府軍控制地區，首都內的司法部周圍辦公區及數個政府機關遭戰火波及起火。

另外，知情人士向法新社表示，交戰一直持續到17日，快速支援部隊在喀土穆以南的駐地亦傳出「巨大聲響」。

當地公共衛生機關於17日宣布，喀土穆及南部達佛（Darfur）所有大型醫院量能超載，暫時無法提供醫療服務。

聯合國指出，目前已經超過100萬人因戰爭被迫離鄉背井。雙方過去五個月的交戰已造成7500人喪命，超過500萬人流離失所，侵蝕蘇丹本就脆弱的基礎設施，數百萬人亟需援助。

蘇丹政府軍與快速支援部隊17日陷入激烈交火，首都喀土穆地標摩天大樓遭大火吞噬。（...
蘇丹政府軍與快速支援部隊17日陷入激烈交火，首都喀土穆地標摩天大樓遭大火吞噬。（Getty Images）

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