歐盟依賴中國鋰電池 「堪比烏戰前俄能源」 下月會商經濟安全

隨著電動車的快速成長，歐盟可能對於中國生產的電動車電池已過度依賴。圖為中國車用電池生產線。（新華社）

歐盟 成員國領導人將於下月5日在西班牙舉行歐盟領袖峰會，商討經濟安全議題。會議內部文件警告，歐盟到2030年或以前，可能會繼續嚴重依賴中國的鋰電池和燃料電池，必須採取有效措施，減低過度依賴中國的風險。

路透引述由輪任主席國西班牙準備的會議文件指出，歐盟要實現2050年前達至淨零排放的目標，將會使未來幾年鋰電池、燃料電池等需求急增10至30倍，或使歐盟依賴中國鋰離子電池的情況進一步惡化，在2030年前不大可能有改變，形容情況如同烏克蘭戰事爆發前，歐洲對俄羅斯 能源的依賴，

文件認為，歐盟須探討多元化供應，包括轉向非洲與拉丁美洲尋求供應來源，避免過度依賴中國。

文件還指出，一些數位設備包括感測器、無人機、資料儲存裝置及傳輸網路等需求，未來10年也將會大增，部分項目在歐洲的自主供應同樣脆弱，面對類似的風險。

路透引述歐盟委員會文件稱，除非即時作出改動，歐盟可能對於中國生產的電動車 電池的依賴情況，在2030年前也不會有明顯轉變。

報導稱，歐盟領袖屆時也會討論推動能源轉型的行動，以確保2050年可達致碳中和目標。

據悉，歐盟雖對電解槽製造的中間處理和組裝階段占全球市場份額過半，但在對電動車關鍵的燃料電池和鋰離子電池上極為依賴中國進口。歐盟的鋰產量目前僅滿足到電動車電池需求的2%，而中國的鋰礦藏量雖只占全球的8%，卻控制全球鋰電池生產的76%。

歐盟委員會統計顯示，歐盟2021年從俄羅斯進口的天然氣、石油和煤，分別占其總消耗量的40%、27%和46%。去年俄軍侵烏後，歐盟對俄能源進口大減，引發更嚴峻的通脹危機。

歐洲議會日前表決通過，計畫在2030年或之前不依靠單一國家供應65%以上的任何戰略天然資源。新方案要求歐盟在2030年或之前擴大各種戰略天然資源的開採和處理能力，其中開採能力目標是應付歐盟需求的最少10%，處理能力則是50%，附帶條款容許新增的處理能力有最多20%來自與新興市場夥伴的合作。