我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

馬斯克帶3歲兒會土國總統 傳記透露自駕技術險害他送命

編譯季晶晶、盧思綸／綜合18日電
土耳其總統厄多安（右）17日在紐約會見特斯拉執行長馬斯克。馬斯克帶著一個小男孩，據信是他兒子。（路透）
土耳其總統厄多安（右）17日在紐約會見特斯拉執行長馬斯克。馬斯克帶著一個小男孩，據信是他兒子。（路透）

赴美國出席聯合國大會的土耳其總統厄多安（Recep Tayyio Erdogan）17日在紐約會見電動車大廠特斯拉（Tesla）的執行長馬斯克（Elon Musk），兩人花了大約45分鐘討論人工智慧和潛在的特斯拉設廠一事。

馬斯克旗下的spaceX正與該國太空計畫合作，發射通訊衛星，而他想將Starlink服務引入土耳其。土國也正尋求協助，為本土電動車Togg研發電池。馬斯克5月曾表示可能在年底前拍板決定特斯拉新廠建置地點，印度、沙烏地阿拉伯也積極爭取。

張貼在社群媒體平台X的相片顯示，馬斯克當天與厄多安會談時，膝上還坐著一個金髮小男孩，據信應該是他的三歲兒子「X Æ A-XII」，是馬斯克和前女友、歌手格萊姆斯（Grimes）所生，小名「Lil X」。

根據馬斯克的最新最新同名傳記，馬斯克已與三個不同女子生下11個孩子，然而長子10周大即夭折。紐約時報在書評中透露，馬斯克與格萊姆斯(Grimes)育有三個小孩，分別是3歲兒子X Æ A-12和1歲女兒Exa Dark Sideræl(暱稱Y)，以及兩人分手後，又生下三子「Techno Mechanicus」，小名「Tau」。

傳記中還透露，2015年時他多次在試駕時因自動駕駛輔助技術（Autopilot）不夠成熟差點送命，導致他對工程師大發雷霆。

Futurism報導，知名傳記作家兼記者艾薩克森（Walter Isaacson）執筆的《馬斯克傳》（Elon Musk）揭露，馬斯克某次測試Autopilot時，在405號洲際公路過彎碰上褪色的路面車道線，而Autopilot地光學感測器無法識別的情況下，汽車突然轉向，幾乎撞上迎面而來的車輛。

馬斯克當時的幕僚長提勒（Sam Teller）想出一個治標不治本的方法—重新繪製彎道路面車道線，「從此以後，Autopilot便成功克服玩命彎道。」

馬斯克 特斯拉 電動車

上一則

歐盟依賴中國鋰電池 「堪比烏戰前俄能源」 下月會商經濟安全

下一則

以牙還牙 印度驅逐加拿大外交官 限時5天內出境

延伸閱讀

社群平台X全面收費？馬斯克：將收取小額月費對抗機器人

社群平台X全面收費？馬斯克：將收取小額月費對抗機器人
盼以色列成為AI大國…總理透露訪美行將會馬斯克 討論人工智慧

盼以色列成為AI大國…總理透露訪美行將會馬斯克 討論人工智慧
特斯拉超級電腦Dojo布局 將擴大下單台積

特斯拉超級電腦Dojo布局 將擴大下單台積
馬斯克與楊榮文眼中的美中台

馬斯克與楊榮文眼中的美中台

熱門新聞

全球需求疲軟使得越南面臨十年來最嚴重的工廠低迷。(路透)

越南工廠景氣低迷 學者分析：中國沒得靠、指望美國救

2023-09-15 03:07
一名男網友在看見一名年輕女子不斷比手勢後，警覺她可能是在比國際通用的求助手勢540，隨即報警，及時救出這名遭男友施暴的女子。(擷自Instagram)

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

2023-09-17 11:35
圖為普亭帶領金正恩參觀東方太空發射場。(美聯社)

普亭見金正恩「不斷抖腿」 詭異動作非首次 健康再惹疑

2023-09-13 22:08
澳洲計算出用小型核能反應爐全面取代火力發電廠的代價驚人。(美聯社)

用小型核電廠全面取代火力發電？澳洲算出代價太驚人

2023-09-18 01:26
有日本網友列出南韓人一生會遇到11個困難和可怕處境，引發韓網熱烈討論。示意圖。(美聯社)

最不想生在南韓…他列11點原因 網驚：亞洲3國都中槍

2023-09-14 13:40
日本東京銀座三越百貨公司內的天婦羅餐廳「銀座天一銀座三越店」，日前發生服務生誤將含有漂白劑的水提供給一位女性顧客的意外。示意圖，非新聞當事照。（ingimage）

日本天婦羅名店出包 端漂白水給顧客 受害者嘔吐被冷回「造成困擾」

2023-09-16 06:43

超人氣

更多 >
專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管
歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半
退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名