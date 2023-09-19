馬斯克帶3歲兒會土國總統 傳記透露自駕技術險害他送命

土耳其總統厄多安（右）17日在紐約會見特斯拉執行長馬斯克。馬斯克帶著一個小男孩，據信是他兒子。（路透）

赴美國出席聯合國大會的土耳其總統厄多安（Recep Tayyio Erdogan）17日在紐約會見電動車 大廠特斯拉 （Tesla）的執行長馬斯克 （Elon Musk），兩人花了大約45分鐘討論人工智慧和潛在的特斯拉設廠一事。

馬斯克旗下的spaceX正與該國太空計畫合作，發射通訊衛星，而他想將Starlink服務引入土耳其。土國也正尋求協助，為本土電動車Togg研發電池。馬斯克5月曾表示可能在年底前拍板決定特斯拉新廠建置地點，印度、沙烏地阿拉伯也積極爭取。

張貼在社群媒體平台X的相片顯示，馬斯克當天與厄多安會談時，膝上還坐著一個金髮小男孩，據信應該是他的三歲兒子「X Æ A-XII」，是馬斯克和前女友、歌手格萊姆斯（Grimes）所生，小名「Lil X」。

根據馬斯克的最新最新同名傳記，馬斯克已與三個不同女子生下11個孩子，然而長子10周大即夭折。紐約時報在書評中透露，馬斯克與格萊姆斯(Grimes)育有三個小孩，分別是3歲兒子X Æ A-12和1歲女兒Exa Dark Sideræl(暱稱Y)，以及兩人分手後，又生下三子「Techno Mechanicus」，小名「Tau」。

傳記中還透露，2015年時他多次在試駕時因自動駕駛輔助技術（Autopilot）不夠成熟差點送命，導致他對工程師大發雷霆。

Futurism報導，知名傳記作家兼記者艾薩克森（Walter Isaacson）執筆的《馬斯克傳》（Elon Musk）揭露，馬斯克某次測試Autopilot時，在405號洲際公路過彎碰上褪色的路面車道線，而Autopilot地光學感測器無法識別的情況下，汽車突然轉向，幾乎撞上迎面而來的車輛。

馬斯克當時的幕僚長提勒（Sam Teller）想出一個治標不治本的方法—重新繪製彎道路面車道線，「從此以後，Autopilot便成功克服玩命彎道。」