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煤礦開採延長案惹議 澳洲環保團體控告環境部長

中央社／雪梨18日綜合外電報導
澳洲環保人士今天控告環境部長皮伯塞克，指控她無視煤礦開採帶來的氣候風險，及未善盡保護大堡礁等自然瑰寶之責，拒絕根據「大量氣候風險專家和科學證據」採取行動。（歐新社）
澳洲環保人士今天控告環境部長皮伯塞克，指控她無視煤礦開採帶來的氣候風險，及未善盡保護大堡礁等自然瑰寶之責，拒絕根據「大量氣候風險專家和科學證據」採取行動。（歐新社）

澳洲環保人士今天控告環境部長皮伯塞克，指控她無視煤礦開採帶來的氣候風險，及未善盡保護大堡礁等自然瑰寶之責，拒絕根據「大量氣候風險專家和科學證據」採取行動。

法新社報導，這起官司的焦點是位於新南威爾斯州的MACH能源（MACH Energy）和納拉布里煤業（Narrabri Coal Operations），這兩家公司向澳洲政府申請延長煤礦開採權至2040年。目前申請作業進入州和聯邦審核的最後階段。

環保團體「中昆士蘭州環境委員會」（Environment Council of Central Queensland）在墨爾本聯邦法院提起訴訟，主張皮伯塞克（Tanya Plibersek）拒絕根據「氣候科學」採取行動係屬非法。

該委員會稱，去年曾致函皮伯塞克，呼籲她重新考慮部分煤礦開採的提案，因為煤礦開採與全球暖化，以及可能對大堡礁等環境瑰寶的「重大影響」有關。

委員會主席卡萊爾（Christine Carlisle）說，「我們這樣做，是因為我們厭倦那些（官員們）受訪時所說的話，厭倦部長們與無尾熊的宣傳合照，他們說了所有正確的話，但遲遲沒有採取任何行動」。

澳洲政府承諾將於2030年以前將碳排放量，從2005年的水準降低43%，並於2050年實現淨零排放。

澳洲是全球最大煤炭出口國之一，但中間偏左的工黨政府拒絕排除核准新煤礦場開採的可能性。

由於本案已進入司法程序，皮伯塞克的發言人婉拒發表評論。

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