挺台灣加入聯合國 溫哥華僑胞和學生宣揚台灣民主理念

溫哥華台灣僑社成員16日齊聚市中心,宣傳台灣加入聯合國的理念。(駐溫哥華辦事處僑務組提供)

聯合國 大會即將召開,加拿大 溫哥華台灣僑社成員日前在街頭發放傳單,爭取國際友人支持台灣入聯,獲得極大迴響。溫哥華台灣學生組織也舉辦「轉動世界的台灣價值」論壇,向外宣揚台灣自由民主多元等進步理念。

溫哥華台灣僑社及僑務榮譽職人員共50餘人16日在市中心的國際郵輪停泊港-加拿大廣場 (Canada Place),向熙熙攘攘的各國旅客及溫哥華當地民眾發放支持台灣加入聯合國的宣傳單,向他們說明台灣入聯將為世界提供更多幫助。

大溫哥華台灣僑界聯合會共同主席張健理指出:「來自不同國家和族裔的人們都贊同台灣不應該被排除在聯合國之外,有人還主動來與我們一起喊出支持台灣的口號 - UN for TAIWAN 和 TAIWAN GO GO GO,令我們驚訝又興奮。」

駐溫哥華辦事處僑務組組長陳碧蓮到場感謝僑胞用心呵護台灣,她說:「現在無論是歐洲人、中東人、南亞人都很清楚台灣和中國的關係,有人對著我們說台灣人很勇敢,有人稱讚台灣是自由民主的寶島,顯見越來越多人認知台灣在世界的重要性。」

第2屆溫哥華台灣學生論壇 (Vancouver Taiwanese Student Forum)今天在卑詩大學舉行,主題為「轉動世界的台灣價值」,邀請多位台裔成功人士分享如何發揮影響力,讓加拿大社會看見台灣價值。

主講嘉賓之一是加拿大亞裔 活動協會執行長吳權益,協會主辦的台灣文化節(TAIWANfest)和新年藝術節(LunarFest)是當地最知名的藝文活動,他分享如何說好台灣故事,讓加拿大民眾看到台灣的價值和地位。

他說:「我們要主導議題,不要呼應別人的議題。例如,我們提倡要以華語社區(Chinese speaking community)取代華裔社區(Chinese Community),這樣就不容易有身分認同上的混淆。今年稍後我們即將推出『別樣中華』(Beyond Chinese),以彰顯台灣和台灣人的獨特性。」

溫哥華台灣學生論壇活動負責人李哲緯表示:「現在世人眼中的台灣,已不僅是那個有泡沫奶茶和美麗風景的地方,還有其他珍貴的價值,我們希望台裔年輕人也能發揮自己的力量,把驕傲的台灣價值觀運用在加拿大的社會生活中,這樣台加兩國都會變得更壯大。」

卑斯省台灣學生聯合會 (British Columbia Taiwanese Canadian Student Organization)會長李佩熹也說:「台灣的產業國際化、飲食文化美學、生物多樣性、完善的醫療制度及自由的社會風氣,常成為大學校園內討論的話題,我們希望發揮年輕的力量,進一步牽繫起世界和台灣的關係。」

駐溫哥華辦事處處長劉立欣在論壇提到,她20幾年前研究所畢業時,想進入聯合國體系工作,發現相關工作的申請表格國籍欄,沒有台灣(Taiwan)選項,讓她備感挫折,是國際政治歧視台灣人民。

她呼籲在場學生:「一人一信發給加拿大的國會議員,讓加拿大支持台灣參與聯合國體系。」

現場學生也熱情拉起支持台灣入聯的橫幅,希望世界肯定台灣。