我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

嫌前車「開太慢」紐約貝賽爆槍擊案 槍手在逃

錫克教領袖在加拿大遇害 杜魯多稱印度特務疑涉案

中央社／渥太華18日綜合外電報導
杜魯多今天在加拿大國會指出，他的政府正「積極搜尋」印度與加拿大公民尼賈爾遇害之間存在關聯的證據。（美聯社）
杜魯多今天在加拿大國會指出，他的政府正「積極搜尋」印度與加拿大公民尼賈爾遇害之間存在關聯的證據。（美聯社）

一位錫克教領袖今年6月在加拿大卑詩省遭槍殺身亡，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）今天表示，加國政府正在調查宣稱印度特務可能涉案的「可靠指控」。

杜魯多今天在加拿大國會指出，他的政府正「積極搜尋」印度與加拿大公民尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）遇害之間存在關聯的證據。

杜魯多還說：「任何外國政府涉入在加拿大領土謀殺加國公民，都是對我國主權的不可接受侵犯行徑。」

加拿大警方6月19日表示，一名錫克教運動人士在卑詩省（British Columbia）遭槍殺身亡。死者生前被印度當局通緝，他主張錫克族應從印度旁遮普省（Punjab）獨立為「哈利斯坦國」（Khalistan）。

根據加拿大聯邦警察聲明，6月18日晚間8時30分左右，在卑詩省薩里市（Surrey）錫克教宗師那納克寺廟（Guru Nanak Sikh Gurdwara）的停車場，發現一名「身上有明顯槍傷」的男子陳屍車中。

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）說：「這名男子當場因傷死亡。」

警方最初未說明死者身分，後來才說死者為45歲的尼賈爾，是這座寺廟的負責人。

加拿大 印度 杜魯多

上一則

避免過份依賴中國鋰電池 歐盟將制訂措施

下一則

圖輯／威廉王子在紐約 走進水中摸牡蠣

延伸閱讀

印度加拿大政治爭議延燒 自貿協定談判喊卡

印度加拿大政治爭議延燒 自貿協定談判喊卡
加拿大總理杜魯多飛機出問題 代表團被迫多待印度1天

加拿大總理杜魯多飛機出問題 代表團被迫多待印度1天
不滿錫克教抗議活動 莫迪向杜魯多表達嚴正關切

不滿錫克教抗議活動 莫迪向杜魯多表達嚴正關切
加拿大軍艦東海遇中艦 控遭中方「雷射光照射」

加拿大軍艦東海遇中艦 控遭中方「雷射光照射」

熱門新聞

全球需求疲軟使得越南面臨十年來最嚴重的工廠低迷。(路透)

越南工廠景氣低迷 學者分析：中國沒得靠、指望美國救

2023-09-15 03:07
一名男網友在看見一名年輕女子不斷比手勢後，警覺她可能是在比國際通用的求助手勢540，隨即報警，及時救出這名遭男友施暴的女子。(擷自Instagram)

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

2023-09-17 11:35
圖為普亭帶領金正恩參觀東方太空發射場。(美聯社)

普亭見金正恩「不斷抖腿」 詭異動作非首次 健康再惹疑

2023-09-13 22:08
澳洲計算出用小型核能反應爐全面取代火力發電廠的代價驚人。(美聯社)

用小型核電廠全面取代火力發電？澳洲算出代價太驚人

2023-09-18 01:26
有日本網友列出南韓人一生會遇到11個困難和可怕處境，引發韓網熱烈討論。示意圖。(美聯社)

最不想生在南韓…他列11點原因 網驚：亞洲3國都中槍

2023-09-14 13:40
日本東京銀座三越百貨公司內的天婦羅餐廳「銀座天一銀座三越店」，日前發生服務生誤將含有漂白劑的水提供給一位女性顧客的意外。示意圖，非新聞當事照。（ingimage）

日本天婦羅名店出包 端漂白水給顧客 受害者嘔吐被冷回「造成困擾」

2023-09-16 06:43

超人氣

更多 >
專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管

專家警告 勿用醋和小蘇打疏通阻塞水管
歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半

歐洲貴？這4國生活費不到美國的一半
退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了
搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」
美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名