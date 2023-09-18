我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜投書外交事務期刊 提台灣的中間路線：兩岸避戰方案

2024年社安金每月支票 估增加57.3元

TikTok洩兒童隱私 歐盟重罰3.68億

記者謝守真／綜合報導

歐盟歷經兩年調查，近日以違反兒童數據保護規定為由，對中國影片社群平台「TikTok」重罰3.45億歐元（約3.68億美元），創TikTok挨罰的最高紀錄，也是歐盟首度對TikTok開罰。

財新網報導，愛爾蘭數據保護委員會（DPC）發現，TikTok將兒童用戶的個人資料默認設為公開，這代表任何人都可查看這些用戶發布的內容，並與他們聯繫，違反歐盟數據保護規則。在「家庭配對」設置允許非兒童帳戶與兒童帳戶配對，但TikTok無法驗證非兒童用戶是否為兒童的父母或監護人，存在安全隱憂。

DPC表示，歐盟每月有1.34億的用戶使用TikTok，但該平台未能向兒童和家長提供足夠的資訊透明度，讓使用者充分理解個資數據的使用情況，造成許多用戶在不自覺中面臨隱私外洩。DPC指出，由於TikTok在兒童數據安全保護方面違反多條歐盟「一般資料保護規則（GDPR）」，因此將處以3.45億歐元的罰款。TikTok還必須在三個月內採取行動，滿足合規要求。

TikTok表示不同意DPC的決定，並稱DPC的批評主要集中在三年前的功能和設置上，TikTok在調查開始前就修改這些功能和設置，例如將16歲以下的帳戶默認設置為私密，因此公司將考慮採下一步行動。

TikTok 歐盟 隱私

上一則

當孩子們拿起槍… 烏童戰爭遊戲 投射俄烏殘酷世界

下一則

北約秘書長：俄烏戰不會速結

延伸閱讀

美國現象／砸錢裝飾宿舍 大學生花誰的錢

美國現象／砸錢裝飾宿舍 大學生花誰的錢
遭重罰3.45億歐元 因未做好兒童隱私保護 歐盟首度對TikTok開罰

遭重罰3.45億歐元 因未做好兒童隱私保護 歐盟首度對TikTok開罰
TikTok幫荷蘭珍奶、薯條店帶錢潮 遊客邊走邊吃惹怒當地商家

TikTok幫荷蘭珍奶、薯條店帶錢潮 遊客邊走邊吃惹怒當地商家
大仁說財經／歐盟數位服務法上路 科技巨頭應變

大仁說財經／歐盟數位服務法上路 科技巨頭應變

熱門新聞

全球需求疲軟使得越南面臨十年來最嚴重的工廠低迷。(路透)

越南工廠景氣低迷 學者分析：中國沒得靠、指望美國救

2023-09-15 03:07
圖為普亭帶領金正恩參觀東方太空發射場。(美聯社)

普亭見金正恩「不斷抖腿」 詭異動作非首次 健康再惹疑

2023-09-13 22:08
中國國際航空CA403航班飛機10日從四川成都飛往新加坡途中，左側引擎著火，緊急降落在新加坡樟宜機場。(擷自X平台)

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

2023-09-10 09:28
一名男網友在看見一名年輕女子不斷比手勢後，警覺她可能是在比國際通用的求助手勢540，隨即報警，及時救出這名遭男友施暴的女子。(擷自Instagram)

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

2023-09-17 11:35
日本東京銀座三越百貨公司內的天婦羅餐廳「銀座天一銀座三越店」，日前發生服務生誤將含有漂白劑的水提供給一位女性顧客的意外。示意圖，非新聞當事照。（ingimage）

日本天婦羅名店出包 端漂白水給顧客 受害者嘔吐被冷回「造成困擾」

2023-09-16 06:43
有日本網友列出南韓人一生會遇到11個困難和可怕處境，引發韓網熱烈討論。示意圖。(美聯社)

最不想生在南韓…他列11點原因 網驚：亞洲3國都中槍

2023-09-14 13:40

超人氣

更多 >
俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆
張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘

女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘
女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警