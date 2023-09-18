TikTok洩兒童隱私 歐盟重罰3.68億

歐盟 歷經兩年調查，近日以違反兒童數據保護規定為由，對中國影片社群平台「TikTok 」重罰3.45億歐元（約3.68億美元），創TikTok挨罰的最高紀錄，也是歐盟首度對TikTok開罰。

財新網報導，愛爾蘭數據保護委員會（DPC）發現，TikTok將兒童用戶的個人資料默認設為公開，這代表任何人都可查看這些用戶發布的內容，並與他們聯繫，違反歐盟數據保護規則。在「家庭配對」設置允許非兒童帳戶與兒童帳戶配對，但TikTok無法驗證非兒童用戶是否為兒童的父母或監護人，存在安全隱憂。

DPC表示，歐盟每月有1.34億的用戶使用TikTok，但該平台未能向兒童和家長提供足夠的資訊透明度，讓使用者充分理解個資數據的使用情況，造成許多用戶在不自覺中面臨隱私 外洩。DPC指出，由於TikTok在兒童數據安全保護方面違反多條歐盟「一般資料保護規則（GDPR）」，因此將處以3.45億歐元的罰款。TikTok還必須在三個月內採取行動，滿足合規要求。

TikTok表示不同意DPC的決定，並稱DPC的批評主要集中在三年前的功能和設置上，TikTok在調查開始前就修改這些功能和設置，例如將16歲以下的帳戶默認設置為私密，因此公司將考慮採下一步行動。