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義大利軍機表演墜毀 砸死5歲女童

編譯中心／綜合17日電
義大利杜林17日進行空軍百年紀念活動，不料一架戰鬥機進行空中分列式表演時墜毀，造成地面車內一名5歲女童喪命。（路透）
義大利杜林17日進行空軍百年紀念活動，不料一架戰鬥機進行空中分列式表演時墜毀，造成地面車內一名5歲女童喪命。（路透）

英國廣播公司(BBC)報導，義大利杜林17日進行空軍百年紀念活動，不料一架戰鬥機進行空中分列式表演時墜毀，造成地面車內一名5歲女童喪命、9歲哥哥重傷，父母受到燒燙傷。

當時9架軍機以緊密編隊起飛，突然一架軍機脫離隊伍、冒出濃濃黑煙，飛行員在撞向地面前緊急彈出逃生，軍機旋即燒成火球墜落地面。

初步調查事故起因是與鳥群相撞，導致動物飛進引擎導致運作失常。

該軍機隸屬義大利空軍的「三色箭飛行表演隊」（Frecce Tricolori），當時正在執行義大利空軍百年紀念表演任務，目前活動已取消。

義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）哀悼這起事故是「駭人的悲劇」，該國國防部長亦向遇難家屬表示悼念。

巴西飛機失事 14人喪生

此外，美國有線電視新聞網（CNN）援引當地官員說法報導，巴西北部的亞馬遜州（Amazon）16日發生飛機失事意外，共有14人喪生。

這起意外發生在巴塞羅斯（Barcelos），距亞馬遜州首府瑪瑙斯（Manaus）約400公里。

巴塞羅斯市市長孟迪斯（Edson de Paula Rodrigues Mendes）在接受CNN採訪時證實，一架中型飛機失事墜毀。除正副駕駛外，機上還有12名乘客，所有人都在事故中不幸罹難。

一些巴西媒體報導，罹難者中也包括美國公民。路透尚無法證實相關報導。

義大利 巴西 亞馬遜

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