蘇丹內戰砲火連天 首都地標摩天大樓遭大火吞噬
蘇丹政府軍與快速支援部隊17日陷入激烈交火，首都喀土穆地標摩天大樓及若干建築物遭大火吞噬，目前並未傳出人員死傷消息。
蘇丹4月15日爆發內戰至今，政府軍與準軍事部隊快速支援部隊（Rapid Support Forces）持續以空襲和地面交戰爭奪首都喀土穆（Khartoum）和多個主要城市控制權。
英國廣播公司（BBC）報導，大尼羅河石油公司大樓（Greater Nile Petroleum Oil Company Tower）17日發生大火，影片可見建築體冒出大量濃煙，目前尚不清楚起火原因。
蘇丹內戰觀察組織 （Sudan War Monitor）透露，快速支援部隊16日襲擊政府軍控制地區，首都內的司法部周圍辦公區及數個政府機關遭戰火波及起火。
另外，知情人士向法新社表示，交戰一直持續到17日，快速支援部隊在喀土穆以南的駐地亦傳出「巨大聲響」。
當地公共衛生機關於17日宣布，喀土穆及南部達佛（Darfur）所有大型醫院量能超載，暫時無法提供醫療服務。
聯合國指出，目前已經超過1百萬人因戰爭被迫離鄉背井。
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