蘇丹內戰砲火連天 首都地標摩天大樓遭大火吞噬

蘇丹政府軍與快速支援部隊17日陷入激烈交火，首都喀土穆地標摩天大樓遭大火吞噬。(Getty Images)

蘇丹政府軍與快速支援部隊17日陷入激烈交火，首都喀土穆地標摩天大樓及若干建築物遭大火吞噬，目前並未傳出人員死傷消息。

蘇丹4月15日爆發內戰至今，政府軍與準軍事部隊快速支援部隊（Rapid Support Forces）持續以空襲和地面交戰爭奪首都喀土穆（Khartoum）和多個主要城市控制權。

蘇丹政府軍與快速支援部隊17日陷入激烈交火，首都喀土穆地標摩天大樓及若干建築物遭大火吞噬。(Getty Images)

英國廣播公司（BBC）報導，大尼羅河石油 公司大樓（Greater Nile Petroleum Oil Company Tower）17日發生大火，影片可見建築體冒出大量濃煙，目前尚不清楚起火原因。

SUDAN: Landmark skyscraper in Khartoum engulfed in flames



Buildings have caught fire in Sudan's capital after heavy fighting between the army and rival forces.



Videos posted online on Sunday showed the Greater Nile Petroleum Oil Company Tower engulfed in flames.



This… pic.twitter.com/N9vWXgsvX1 — LWNC (@LwncNews) 2023年9月17日

蘇丹內戰觀察組織 （Sudan War Monitor）透露，快速支援部隊16日襲擊政府軍控制地區，首都內的司法部 周圍辦公區及數個政府機關遭戰火波及起火。

另外，知情人士向法新社表示，交戰一直持續到17日，快速支援部隊在喀土穆以南的駐地亦傳出「巨大聲響」。

當地公共衛生機關於17日宣布，喀土穆及南部達佛（Darfur）所有大型醫院量能超載，暫時無法提供醫療服務。

聯合國 指出，目前已經超過1百萬人因戰爭被迫離鄉背井。