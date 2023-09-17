「不應遺漏任何人」 土耳其台灣之友會支持台灣參與聯合國

駐土耳其代表處16日舉辦2023年台灣之友會年度聚會，邀集30餘位土國官員、媒體、智庫、退休大使及教授等意見領袖，以及曾獲台灣獎學金的台灣校友座談，台灣之友支持聯合國「不應遺漏任何人」的宗旨必須涵蓋台灣參與國際組織活動的權益。（美聯社資料照）

駐土耳其 代表處16日舉辦2023年台灣之友會年度聚會，邀集30餘位土國官員、媒體、智庫、退休大使及教授等意見領袖，以及曾獲台灣獎學金的台灣校友座談，台灣之友支持聯合國 「不應遺漏任何人」的宗旨必須涵蓋台灣參與國際組織活動的權益。

駐土耳其代表黃志揚致詞時首先說明，在今年2月土耳其不幸發生世紀強震後，為感念土國24年前在台灣921大地震發生時率先派遣搜救隊前來援助的善舉，本著回饋的心意，台灣除立即派遣大型搜救隊在第一時間趕來土耳其協助搜救，並在短時間內募集超過400噸的愛心民生物資送至土國。

此外，後來台灣除了政府捐贈200萬美元賑災外，民間自發性捐款高達台幣11.9億元（3729.9萬美元），其中甚至包含總統及相關官員的一個月薪資。這些援贈經過代表處努力協調洽辦，過去半年來，已分別用在災區11個省的緊急救助，熱食供應、組合屋，衛生、教育 等領域的援助計畫，順利幫助災區民眾逐漸恢復生活。

除了協助災後重建辦理外，黃志揚並分享台、土今年以來的合作交流情形，特別在教育、農業、人道援助難民、經貿往來的發展。

此外，他指出台海和平及穩定已是全球共同利益，甚至是歐盟（EU）及北約（NATO）成員國的關切焦點，許多北約國家派遣軍艦航行台灣海峽的行動，直接表達對中國威權擴張、片面改變現狀行為的反對態度。

黃志揚強調，時值聯合國大會開議期間，台灣面對的挑戰不僅是被排除在聯合國之外，更包括聯合國所屬的專門組織。中國透過滲透各個國際組織，扭曲1971年聯大2758號決議案，推銷及強迫聯合國接受台灣是中國一部分的謬論，致使台灣無法在國際組織做出貢獻，特別在全球近來最重視的永續發展領域。

他說，排除台灣參與，也違反台灣人民的基本權利，國際社會應思考台灣參與聯合國及其他國際組織的可行作法。他籲請各位台灣之友在各自專業領域為台灣爭取平等參與聯合國發聲。

在場的安全及外交學者熱烈討論黃志揚所提台海情勢發展各項觀點及台灣今年參與聯合國的訴求，認為中國的政治及軍事脅迫經不起時間的考驗，支持台灣堅持捍衛自身民主自由及繁榮的生活。