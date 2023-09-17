捷克親俄反對黨舉行集會 抗議政府親西方政策

數千名親俄捷克反對黨的支持者今天聚集在首都布拉格，抗議捷克的中間偏右政府，批評其經濟管理和對烏克蘭 的軍事支持。

路透社報導，這場抗議活動由在國會沒有席次的小型政黨PRO發起，PRO採取民族主義、親俄、反西方的立場。

捷克新聞社西蒂卡（CTK）估計，大約有1萬人參與這次抗議，活動規模小於1年前歐洲能源價格高漲時舉行的類似活動。

PRO黨魁拉奇爾（Jindrich Rajchl）告訴聚集在布拉格瓦茨拉夫廣場（Wenceslas Square）的群眾：「我們今天在把（捷克總理）費亞拉（Petr Fiala）政府這塊石頭搬開的路上，又邁出了一步。」

拉奇爾表示：「他們是外國勢力的代理人、是履行指令的人、是普通的傀儡。我再也不想要一個傀儡政府了。」拉奇爾認為，捷克應該否決烏克蘭加入北大西洋公約組織 （NATO）的企圖。

在當前政府的領導下，捷克成為了烏克蘭的親密盟友，為協助烏軍對抗俄羅斯 入侵，向他們提供戰車、火箭發射器、直升機、砲彈和其他軍需。

拉奇爾讚揚了匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的民族主義政策，並呼籲中歐國家結成同盟以對抗歐洲聯盟（EU）的布魯塞爾（Brussels）當局。

抗議者哈伊科瓦（Marcela Hajkova）是3個孩子的母親，她譴責政府向烏克蘭提供軍事援助等政策。

哈伊科瓦諷刺：「我們不是主權國家，我們聽從布魯塞爾的指示。」她表示：「為什麼要提供武器給烏克蘭？為什麼他們不努力爭取和平？」

抗議者也批評政府的經濟管理。捷克一直面臨著兩位數的通膨率，表現不及其他歐洲國家，產值也尚未回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。