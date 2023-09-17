結束6天訪俄行 金正恩搭裝甲列車動身返國 俄國官員恭送離開
俄羅斯的新聞通訊社報導，北韓領導人金正恩今天結束對俄羅斯的訪問，搭乘他的裝甲列車離開俄國遠東地區。
綜合法新社與路透報導，國營媒體「俄羅斯新聞社」（Ria Novosti）公布金正恩動身的影像，並指在阿爾喬姆-濱海邊疆區1號車站（Artyom-Primorsky-1）舉行了「出發儀式」。
相關影片顯示，金正恩在紅毯上朝車廂走去，並揮手道別，背景則為軍樂隊的奏樂。
影片來源：YouTube Afrique Média Anglais
「俄羅斯新聞社」報導，俄國自然資源部長柯茲洛夫（Alexander Kozlov）、俄國駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）、濱海邊疆區（Primorye）行政首長柯佐米亞科（Oleg Kozhemyako）恭送金正恩離開。
官方的「塔斯社」（TASS）報導，金正恩的列車朝大約250公里外的邊界駛去。
「塔斯社」今天稍早報導，金正恩訪俄期間，收到濱海邊疆區行政首長贈送的5架自殺式無人機、1架偵察無人機、一件防彈背心作為禮物。
塔斯社指出，「朝鮮民主主義人民共和國領導人收到5架自殺式無人機，以及一架垂直起飛的Geran-25偵察無人機」；濱海邊疆區行政首長也「給了金正恩一套防彈保護（裝備）」和「熱顯像攝影機偵測不到的特殊服裝」。
朝鮮民主主義人民共和國是北韓正式國名。濱海邊疆區與中國和北韓相鄰。
金正恩自12日起訪問俄國遠東地區，今天動身回國。此行確認他與俄國總統普亭（Vladimir Putin）的緊密關係，同時加劇西方對於北韓可能供應武器給俄國攻擊烏克蘭的疑慮。
▼可開啟影片字幕
影片來源：世界新聞網 一洲焦點
上一則
譴責美國 巴西總統魯拉：美國對古巴實施非法經濟禁運
下一則
FB留言