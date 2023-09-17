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結束6天訪俄行 金正恩搭裝甲列車動身返國 俄國官員恭送離開

中央社／莫斯科17日綜合外電報導
北韓領導人金正恩今天結束對俄羅斯的訪問，搭乘裝甲列車離開俄國遠東地區。（路透）
北韓領導人金正恩今天結束對俄羅斯的訪問，搭乘裝甲列車離開俄國遠東地區。（路透）

俄羅斯的新聞通訊社報導，北韓領導人金正恩今天結束對俄羅斯的訪問，搭乘他的裝甲列車離開俄國遠東地區。

綜合法新社與路透報導，國營媒體「俄羅斯新聞社」（Ria Novosti）公布金正恩動身的影像，並指在阿爾喬姆-濱海邊疆區1號車站（Artyom-Primorsky-1）舉行了「出發儀式」。

相關影片顯示，金正恩在紅毯上朝車廂走去，並揮手道別，背景則為軍樂隊的奏樂。

影片來源：YouTube Afrique Média Anglais

「俄羅斯新聞社」報導，俄國自然資源部長柯茲洛夫（Alexander Kozlov）、俄國駐北韓大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）、濱海邊疆區（Primorye）行政首長柯佐米亞科（Oleg Kozhemyako）恭送金正恩離開。

官方的「塔斯社」（TASS）報導，金正恩的列車朝大約250公里外的邊界駛去。

「塔斯社」今天稍早報導，金正恩訪俄期間，收到濱海邊疆區行政首長贈送的5架自殺式無人機、1架偵察無人機、一件防彈背心作為禮物。

塔斯社指出，「朝鮮民主主義人民共和國領導人收到5架自殺式無人機，以及一架垂直起飛的Geran-25偵察無人機」；濱海邊疆區行政首長也「給了金正恩一套防彈保護（裝備）」和「熱顯像攝影機偵測不到的特殊服裝」。

朝鮮民主主義人民共和國是北韓正式國名。濱海邊疆區與中國和北韓相鄰。

金正恩自12日起訪問俄國遠東地區，今天動身回國。此行確認他與俄國總統普亭（Vladimir Putin）的緊密關係，同時加劇西方對於北韓可能供應武器給俄國攻擊烏克蘭的疑慮。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

金正恩 俄國 北韓

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