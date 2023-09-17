台國史館發現南韓抗日人士檔案 糧食求援文件也曝光

南韓 國家報勳部表示，台灣的國史館8月發現一份紀錄多名南韓抗日運動者詳細資料的文件；另一份不久前發現的文件則彙整了南韓臨時政府向中華民國 國民政府請求提供糧食的公文。

韓聯社報導，台灣的國史館8月發現一份中華民國國民政府總統府軍事委員會在1940至1950年代編寫的「人事登記卷」文件，文件中包含安重根、安定根、申翼熙、洪震、池青天、趙素昂等6名南韓獨立運動者的個人檔案。

南韓國家報勳部說明，這份文件資料詳盡，包括申翼熙曾在日本 早稻田大學就讀，曾擔任臨時政府內務、法務總長，解放後擔任國會議長等經歷；且當時國民政府在安重根殉國35年後的1945年8月21日仍製作他的資料卡，可以推測國民政府當時對安重根起義的評價。

安重根的胞弟安定根在1940年代的活動雖幾乎未留下紀錄，但文件翻拍照片可看到當時政府對其評價，稱安定根「於（南韓）國內有相當號召力，曾任臨時政府要職，安與英、美政府可發生聯繫，將來英美可能予以支持」，將安定根視為結交關係的重要對象。

南韓圓光大學韓中關係研究院指出，這份文件證明國民政府曾對南韓重要人士製作調查報告，且這類關於南韓獨立運動者的人事記錄卡相當罕見，「發現這份史料具有重大意義」。

此外，報勳部也公開一份日前發現的「南韓臨時政府糧食部案件」文件，這份文件彙集南韓臨時政府旗下組織在1941至1944年間向中華民國國民政府行政院發送請求提供糧食的公文，收錄南韓光復軍等團體旗下隊員姓名、性別、年齡、住址等資訊。

其中名為「南韓光復軍第一支隊官兵隊員眷屬請購評價花名冊」的文件中記錄了87名支隊隊員名單，報勳部指出，這87人中有40多人目前未被列為獨立有功人員，且包含許多女性，不僅有助進行尋找、補償有功者工作，也對至今缺乏證據的海外女性獨立運動者撫卹工作帶來極大幫助。