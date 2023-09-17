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賞楓季人潮多 日本京都設智慧垃圾桶 更積極宣導「空手觀光」

中央社／東京17日綜合外電報導
日本京都市為因應疫後賞楓季人潮，為了減少觀光客攜帶大型行李擠公車，影響當地民眾生活的情況，也積極宣導「空手觀光」。圖為日本京都永觀堂禪林寺的秋景。（新華社資料照）
日本京都市為因應疫後賞楓季人潮，為了減少觀光客攜帶大型行李擠公車，影響當地民眾生活的情況，也積極宣導「空手觀光」。圖為日本京都永觀堂禪林寺的秋景。（新華社資料照）

日本京都市為因應疫後賞楓季人潮，除了在知名景點嵐山「竹林小徑」設置智慧垃圾桶，為了減少觀光客攜帶大型行李擠公車，影響當地民眾生活的情況，也積極宣導「空手觀光」。

日本放送協會（NHK）報導，就在今年秋天賞楓季到來前，京都市已在「竹林小徑」設置具自動壓縮垃圾等功能的智慧垃圾桶。

這種新型的智慧垃圾桶是由大津市一間公司捐贈給京都市政府，桶內安裝可偵測垃圾量的感應器自動壓縮垃圾。

相比不壓縮垃圾，智慧垃圾桶可多存放約5倍的垃圾量，且能遠端即時掌握桶內垃圾量，有助更有效率地安排人員前去清空垃圾桶。

隨著疫後解封，日本國內外觀光客逐漸回流京都市，已在部分地區出現偶爾造成垃圾桶滿溢的情況，令人憂慮到賞楓季時恐怕將更為嚴重。

京都當地觀光團體「嵐山保勝會」會長牧野順二說，愈是設置垃圾桶愈會造成大量垃圾產生，這之間的平衡難以拿捏，或許智慧垃圾桶可以成為其中一個解決方式。

京都市政府人員說，不認為單靠智慧垃圾桶就能將垃圾問題全部解決，他們會在透過推動相關宣導活動同時，希望地方人士也能配合採取相關作為。

另外，讀賣新聞報導，京都市政府交通局已透過官網宣導，希望觀光客能多利用大型行李寄放或運送服務，在搭乘公車時「空手（不帶大型行李）觀光」。

京都市政府日前已宣布9月底將停售京都市公車一日券，官網也針對今後對策進行說明。

今年秋天除了讓搭乘公車前往東山及金閣寺方面的旅客可免費轉乘地下鐵外，適用範圍也將擴大到從銀閣寺及平安神宮方面前往京都站的旅客。針對觀光客往來鐵道車站及觀光地的臨時公車，也將增班因應。

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