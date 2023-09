聯合國今天引用利比亞紅新月會的消息指出,利比亞東部城市德納(Derna)洪災,死亡人數已攀升至1萬1300人。圖為9月16日航拍照片,顯示利比亞德爾納受洪水影響的地區。(新華社)

聯合國 今天引用利比亞紅新月會的消息指出,利比亞東部城市德納(Derna)洪災 ,死亡人數已攀升至1萬1300人。

法新社報導,聯合國人道事務協調廳(Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)引用紅新月會(Red Crescent)提供的數據表示,受災城市德納另有1萬100人仍然下落不明。

根據紅新月會提供的消息,在利比亞東部德納以外的其他地方,洪水 奪走170人的性命。

聯合國指出,「隨著搜救人員不知疲乏地尋找可能的倖存者,這些數字預計還會上升。」

在風暴丹尼爾(Storm Daniel)襲擊利比亞東北部近一周後,「德納的人道主義局勢仍然特別嚴峻」。

聯合國指出,嚴重的飲水問題困擾著德納市,至少有55名兒童因飲用受汙染的水而中毒。

在周邊地區,其中大部分地區經歷了多年的武裝衝突;聯合國警告說,這些地區的地雷可能隨著洪水漂移,威脅著步行進入的平民。