沒簽協議？金正恩又參觀極音速飛彈 與俄防長討論強化防務合作

金正恩16日在克涅維基機場親手觸摸俄羅斯極音速飛彈「匕首」。( 路透 )

北韓 領導人金正恩 訪俄最後一天轉往海參崴，16日在俄羅斯 國防部長蕭依古陪同下，造訪空軍和海軍基地，檢視俄軍的主力軍備，包括用於烏克蘭戰事的極音速飛彈「匕首」（Kinzhal）、「圖160」長程轟炸機和反潛艦艇等。

蕭依古向金正恩展示能夠攜帶核武的戰略轟炸機Tu-160、Tu-95和Tu-22M3，這些都是俄羅斯空中核打擊力量的重要組成部分。蕭依古在談到其中一架飛機時，告訴金正恩說：「它可以從莫斯科飛到日本，然後再折返。」

金正恩也詢問如何從戰機上發射飛彈。一名俄羅斯官員告訴金正恩，戰略轟炸機是俄國核武的其中一個關鍵部分。

金正恩16日在克涅維基機場親手觸摸俄羅斯極音速飛彈「匕首」。( 路透 )

金正恩之後造訪俄羅斯太平洋艦隊司令部，登上「薩波什尼科夫元帥」號（RFS Marshal Shaposhnikov 543）反潛護衛艦參觀，了解艦上反潛武器如四管魚雷發射器和RBU-6000拋彈器的特點。

金正恩並與蕭伊古討論加強防務合作等問題，「朝中社」稱兩國關係進入「新鼎盛時期」。

南韓「韓聯社」指出，對於外界懷疑俄羅斯正和北韓進行武器貿易或提供軍事技術，俄國克里姆林宮15日強調，俄方並未和北韓簽署任何協議；然而，外媒依舊關注金正恩時隔4年5個月出訪俄國時，為何行程大都聚焦在俄國重要軍事設施。

而德國之聲引分析人士指出，北韓和俄羅斯不太可能公布任何軍事合作協議，以免遭到強烈的國際反應。金正恩此行，兩國有何收穫恐要一段時間才會明朗。

俄羅斯亦對援助北韓糧食或經濟等都隻字不提，唯一只是在製造衛星和送北韓太空人升空上表示「願意協助」。英國廣播公司（BBC）引述韓國國民大學北韓軍事研究員捷爾季斯基（Fyodor Tertitskiy）說：「到目前為止，公開上看來雙方並沒有取得重大進展。我們觀察到有兩個層面，一個是為外國觀眾而設的高規格場面，另一是幕後協議，但其重要性並不確定。」

他指出，普亭就協助北韓製造衛星上，用字十分謹慎，俄羅斯是否真的會向北韓提供火箭技術仍然是謎。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點