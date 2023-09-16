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副秘書長罕見友台談話 1小時後聯合國副發言人卻這樣說

中央社／紐約聯合國總部15日綜合外電報導
聯合國副秘書長阿米娜．穆罕默德。（新華社資料照）
聯合國副秘書長阿米娜．穆罕默德。（新華社資料照）

聯合國副秘書長阿米娜．穆罕默德今天被問到台灣參與聯合國議題時說，任何人被拒於門外都將損及實現全球發展目標，被視為挺台。

美國保守派雜誌「國家評論」（National Review）指出，聯合國位階僅次於秘書長的阿米娜．穆罕默德（Amina Mohammed）支持應解決台灣無法參與聯合國永續發展目標（SDGs）會議的窘境，是罕見的挺台言論，但聯合國發言體系在後續問答時仍回到過去較保守立場。

「國家評論」記者奎恩（Jimmy Quinn）在永續發展會議前的記者會問阿米娜，台灣政府表示希望參與實現永續發展目標，但現行規定不允許台籍人士、台灣護照持有者和記者進入聯合國場址，把台灣排除於聯合國之外會否影響永續發展目標實現。

阿米娜回答：「我認為排除任何人都有礙目標達成。我們說不應拋下任何人，我認為各國必須找出方法，確保不會出現將人拒之門外的情形。」

「每個人都很重要，不管是台灣還是其他地方，我覺得對會員國而言，找到解決這個問題的方法非常重要。」

台灣駐紐約辦事處大使李光章稱阿米娜的說法「令人鼓舞」，還說「大家別忘記：邪惡之所以能勝利，全因好人不作為；當前台灣2300萬人遭不當排除於聯合國體系情況必須解決。台灣是良善的力量、世界的幫手」。

但就在阿米娜這番談話後的1小時，聯合國副發言人哈克（Farhan Haq）在答覆類似議題時又回到較制式的偏北京立場。

哈克在答覆半島電視台（Al Jazeera）記者貝茲（James Bays）問到阿米娜稍早的講法時說：「我們不會拋棄中國的任何人，我們支持中國的所有人，也恪遵聯合國大會決定的一個中國政策。」哈克在回答時完全沒提到台灣。

貝茲繼續追問，直言事實就是聯合國不接受台灣護照，還提醒哈克別照聯合國裡的中方同僚給的答案回覆；此時哈克略帶語塞，並總結說現行做法就是「依據我們對聯合國大會決議的解釋」，隨即迅速點別的記者提問。

聯合國 北京

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