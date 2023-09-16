日人瑞9.2萬人 連53年創新高 女占9成

日本厚生勞動省最新統計，全日本有9.2萬人超過100歲，連續53年人數創新高。圖為家住東京的百歲人瑞。（路透）

日本 百歲人瑞的數目以千人幅度增加。日本厚生勞動省最新統計，全日本有9.2萬人超過100歲，連續53年人數創新高。

9月18日是日本的敬老之日。日本讀賣新聞報導，厚勞省表示，在9月1日的時候，全日本百歲人瑞有9萬2139人，比前一年多1600人。當中女性有8萬1589人，占整體89%，而男性則為1萬550人。日本百歲人瑞在2012年突破5萬人，這10年來增加近一倍。

目前日本國內最年長的女性名叫巽房，目前116歲，住在大阪府的養老院 ，雖然臥床時間較多但仍可以正常進食；而日本最年長的男性薗部儀三郎目前111歲，居住在千葉縣。

根據統計，日本全國每10萬人中，平均約有73.74名逾百歲人瑞。以各地人口比例來看，島根縣連續11年位居首位，每10萬人中有155.17人，其次為高知縣146.01人，鳥取縣排第3名有126.29人。

其中排名前10的地方，有9處位於四國、九州和中國地區。

而每10萬人中，逾百歲長者平均人數最少的地區，連續34年都在埼玉縣，目前僅有44.79人，倒數第二少為愛知縣47.69人，倒數第三則是千葉縣50.22人。