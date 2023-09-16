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美3幅席勒畫作 疑納粹劫奪品 繼承人追討

編譯中心／綜合15日電
三幅席勒的畫作，從左到右分別為「俄羅斯戰犯」、「一個男人的肖像」和「黑頭髮的女孩」。（美聯社）
三幅席勒的畫作，從左到右分別為「俄羅斯戰犯」、「一個男人的肖像」和「黑頭髮的女孩」。（美聯社）

美國官員表示，當局已扣押收藏在境內美術館的三幅奧地利表現主義畫家席勒（Egon Schiele）的作品，因據稱畫作原屬於猶太裔藝術收藏家格倫鮑姆（Fritz Grunbaum），但遭納粹掠奪，他的繼承人追討這些財產。

中央社引述法新社報導，紐約州最高法院裁示，「有合理理由相信」這些畫作是贓物。依照扣押令，這些畫作可繼續留在原處60天，其後必須移交到紐約。

作品之一是芝加哥藝術博物館（Art Institute of Chicago）收藏的1916年水彩與鉛筆畫「俄羅斯戰犯」（Russian War Prisoner），價值125萬美元。

另一件是匹茲堡卡內基博物館（Carnegie Museums of Pittsburgh）收藏的1917年鉛筆畫「一個男人的肖像」（Portrait of a Man），價值100萬美元。

第三件是俄亥俄州的奧柏林學院（Oberlin College）轄下艾倫紀念藝術博物館（Allen Memorial Art Museum）收藏的1911年水彩與鉛筆畫「黑頭髮的女孩」（Girl With Black Hair），價值150萬美元。

根據紐約時報說法，尚在調查中據稱遭納粹竊取的藝術品，包含12幅席勒的畫作。

要求取回作品的人是格倫鮑姆的繼承者。格倫鮑姆是奧地利一位卡巴萊歌舞秀（cabaret）創作家和表演者，也是一位知名的藝術品收藏家，他在1941年死於德國達考（Dachau）的集中營。

席勒（1890年6月12日-1918年10月31日）是20世紀初期重要的表現主義畫家，作品特色是表現力強烈，描繪扭曲的人物和肢體，且主題多是自畫像。其畫作多收藏於利奧波德博物館（Leopold Museum）。

博物館 納粹 俄亥俄州

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