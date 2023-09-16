1大原因...韓擬立法禁吃狗肉 第一家庭力挺

南韓動物權益維護者今年7月在抗議南韓吃狗肉的活動中，舉著總統尹錫悅與夫人抱著狗的照片。（美聯社）

南韓 執政黨與主要反對黨的國會議員計畫訂定特別法，禁止消費狗肉，以回應全球發起的停止吃狗肉呼籲。

南韓主要反對黨民主黨 ，在國會占多數席次，14日提議在國會最後一個常規會期內，也就是今年12月9日之前，完成立法。相關立法規畫也獲總統尹錫悅所屬的國民力量黨支持。因此，儘管飼養犬隻做為食用狗肉的農民反對，禁食狗肉的立法有足夠的同意票可以過關。

國民力量黨政策委員會長Park Dae-chul說：「約有1000萬南韓家戶有養寵物，現在是終結吃狗肉的時候。」

彭博新聞報導，南韓是全球幾個有在吃狗肉的國家，受到國際批評，特別是殺狗使用棒打、吊掛、電擊等行為，讓國家形象受損。

由於飼養寵物的人愈來愈多，南韓民眾已漸不吃狗肉；過去幾年，狗肉的消費量陡降。以前曾經有過禁吃狗肉的立法嘗試，當時因為養狗取肉農民和餐廳業者的強烈反對，沒有成功。

南韓第一夫人金建希一直致力推動終止養狗取肉產業，上個月在禁食狗肉推動人士的記者會上，意外現身力挺，誓言一同努力直到剷除狗肉產業為止。尹錫悅與金建希沒有生育子女，家中有多隻狗貓相伴。