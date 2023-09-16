搞笑諾貝爾 死蜘蛛、筷子、馬桶為何火紅？

2023搞笑諾貝爾獎出爐，美國萊斯大學團隊讓蜘蛛「死而復生」，並作為機械化抓取工具，獲機械工程獎。（視頻截圖）

被視為諾貝爾獎 「惡搞版」的「搞笑諾貝爾獎」，14日率先公布今年獲獎名單，包括將死蜘蛛改造為「機械臂」、通電筷子增強味蕾感覺等。

綜合衛報、每日郵報報導，今年的諾貝爾獎10月2日起揭曉，同是「諾獎」的第33屆「搞笑諾貝爾獎」率先公布獲獎名單，在十個領域中評比出最符合「令人發笑，但又能引人深思」的科學成就。這些研究項目將嚴肅與幽默連接在一起，看似荒謬，但並不意味著它們缺乏科學價值。

本次搞笑諾貝爾獎亮點多：包括美國萊斯大學團隊將一隻狼蛛的屍體「復活」，改裝為一個微型氣動「機械臂」，用於拾取和操縱微型電子元件。日本 學者給筷子和吸管通電，通過電刺激增強人對味道的感知，嘗到「人類以前無法感知的味道」，獲得「營養學獎」。美國和南韓的科學家發明名為「斯坦福廁所」的智能馬桶，通過試紙、電腦視覺系統、攝像機、圖像識別等一系列高端技術，全面檢測 並快速分析人類的排洩物。

日本學者憑藉對通電筷子及吸管的研究，拿下搞笑諾貝爾營養學獎。（視頻截圖）

日本明治大學教授宮下芳明和東京大學的副教授中村裕美憑藉對通電筷子及吸管的研究，拿下營養學獎。中村表示，「電的刺激能立即且可逆地改變食物味道，這是傳統調味料難以實現的事。」她說，她近期的研究顯示，有可能藉由電對舌頭的刺激增加食物鹹味。

萊斯大學的科研人員將一隻死亡的狼蛛「復活」，改造成了能夠進行抓取動作的機械臂，該研究團隊自豪地將其稱為「死靈機器人」。這條蜘蛛機械臂甚至可以舉動比自身還重30%的物體。

科研人員認為，蜘蛛的生理結構是自然界鉗子的完美化身，這令牠們成為軟體機器人改造的理想素材。其控制腿部活動的方法類似「液壓」驅動，通過頭部的一個腔室控制四肢血液，以單獨控制每條腿。但一旦蜘蛛死亡，牠的腿就只能協調一致地工作。研究人員發現了這一點，他們使用針管接入蜘蛛頭部的腔室，藉此通過控制腔室的氣壓，以達到控制蜘蛛腿部動作的目的。

「搞笑諾貝爾獎」創立於1991年，由科學幽默雜誌《不可思議研究年報》主辦，每年在10個研究領域中評比出獲獎研究。獲獎者將獲得一張面額10兆的辛巴威幣鈔票（約4美元），以及一個自行打印組裝的獎盃。