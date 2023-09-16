罕見合作 美俄太空人飛抵國際太空站

美國太空人歐海拉（左）與俄國太空人柯諾年科（中）和洽布（右）一同搭乘太空船飛向國際太空站。（美聯社）

美國和俄羅斯 的關係，因烏克蘭戰爭而持續惡化，但兩名俄羅斯和一名美國太空人 今天搭乘聯合號（Soyuz）MS-24太空船共同飛向國際太空站（International Space Station）。睽違近50年後，俄羅斯今年8月首度進行登月任務，但以失敗告終，之後又進行今天的太空任務。這是兩國近年來罕見的合作。

中央社引述法新社報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）兩名太空人柯諾年科（Oleg Kononenko）和洽布（Nikolai Chub），以及美國國家航空暨太空總署（NASA）一名太空人歐海拉（Loral O'Hara），今天在哈薩克的貝康諾（Baikonur）太空發射場搭乘聯合號MS-24太空船發射升空。

聯合號飛行約三個小時後按照計畫在美國東部時間下午2時53分與國際太空站順利對接。美國太空總署在網上實況直播會合與對接行動。

59歲的柯諾年科和39歲的洽布將待在國際太空站一年時間，40歲的歐海拉將留在太空站六個月，這是洽布和歐海拉首次太空任務。柯諾年科之前已經有過四次太空之旅了。

聯合號與國際太空站對接，艙門打開後，與三位太空人會合的是來自美國、俄羅斯、丹麥和日本的七位太空人。本月較晚時候，國際太空站的三名人員將離開，包括已經留駐了一年多的美國太空人弗蘭克魯比奧（Frank Rubio）。

據美國太空總署說，任務指令長柯諾年科在一年後完成這次太空之旅後，加上之前的太空任務，他在太空停留過的日子將超過1000天，將創下在太空度過時間最長者的紀錄。