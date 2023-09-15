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緬軍政府 遭控不讓翁山治療

編譯中心／綜合14日電

緬甸民主領袖翁山蘇姬所屬政黨「全國民主聯盟」，14日指控緬甸軍政府剝奪翁山蘇姬的醫療和食物，正在危害她的性命。

中央社引述法新社報導，自從緬甸軍方2021年2月發動政變奪權、結束國家為期10年的民主實驗後，曾獲諾貝爾獎的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）便一直遭到關押，緬甸也陷入血腥動盪。

緬甸媒體近日報導，現年78歲的翁山蘇姬因為牙齒受到感染，出現陣陣暈眩、嘔吐和無法進食等不適。

全國民主聯盟表示：「我們格外擔心她目前沒有得到適當的醫療照護，以及他們沒有充分提供她健康的食物和住所，意圖要危害她的性命。若翁山蘇姬女士不僅是健康受損，生命也受到威脅，軍政府要負全責。」

翁山蘇姬在長達19個月的軍政府法院審判期間，經常因為健康因素缺席聽審。人權組織譴責這場審判是騙局。

翁山蘇姬遭到起訴案件去年結束審判，累計刑期達33年。緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）後來減少她的部分刑期。

翁山蘇姬住在英國的兒子上週告訴英國廣播公司（BBC），緬甸軍政府不讓他的母親接受暈眩和牙齦問題治療。不過他和翁山蘇姬沒有直接接觸。

緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）曾表示，關於翁山蘇姬健康狀況不佳的報導是「謠言」。

翁山蘇姬 緬甸 諾貝爾獎

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