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新冠+經濟衝擊 全球逾3.3億童生活仍極端貧窮

編譯中心／綜合13日電
根據報告顯示，現在全球仍有3.33億兒童生活在「極端貧窮」狀態下。（美聯社）
根據報告顯示，現在全球仍有3.33億兒童生活在「極端貧窮」狀態下。（美聯社）

根據13日發布的一份報告，新冠疫情導致消除兒童貧窮問題的速度急劇放緩，現在全球仍有3.33億兒童生活在「極端貧窮」狀態下。

中央社引述法新社報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）和世界銀行（World Bank）的報告發現，疫情導致消除極端貧窮的兒童數量較先前預測少了3000萬。

根據報告，全球約有1/6兒童每天的生活費仍不足2.15美元。

UNICEF負責人羅素（Catherine Russell）在聲明中表示：「新冠、衝突、氣候變遷和經濟衝擊的影響加劇危機並阻礙進展，進而使數以百萬計兒童陷入極端貧窮狀態。」

聯合國原訂的目標是在2030年之前消除兒童極端貧窮，但這份報告的調查結果打亂了聯合國的計畫。

世界銀行貧困與公平全球實踐部門主任羅培茲－卡瓦（Luis-Felipe Lopez-Calva）在聲明中表示：「世界上有3.33 億兒童生活在極端貧窮之中，他們不僅難以滿足生存基本需求，還被剝奪尊嚴、機會或希望，這讓人完全無法容忍。」

報告發現，撒哈拉沙漠以南非洲地區有40%的兒童仍生活在極端貧窮之下，所占比率居世界之冠。

近年來，人口快速增加、COVID-19和與氣候相關災害等一系列因素，加劇了撒哈拉沙漠以南非洲地區兒童的極端貧窮情況，而世界其他地區的兒童貧窮狀況則在穩步減少。

聯合國 疫情 南非

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