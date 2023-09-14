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利比亞洪災料奪2萬命 災區無醫療只能收屍

編譯中心／綜合13日電
利比亞遭遇洪水侵襲，超過5300人被推定死亡，全國至少1萬人下落不明；圖為德納市災情嚴重。（美聯社）
利比亞遭遇洪水侵襲，超過5300人被推定死亡，全國至少1萬人下落不明；圖為德納市災情嚴重。（美聯社）

大型地中海風暴「丹尼爾」侵襲利比亞引發洪患，超過5300人被推定死亡，全國至少1萬人下落不明，有醫院主管估計死亡人數或高達2萬。利比亞政局目前處於東西分裂的狀態，有專家分析指因為長年處於內戰，導致水庫荒廢無人管理，基礎建設缺維護，加上極端天氣，令利比亞遭遇這次嚴重災難，粗估建需要數十億美元。

美國有線電視新聞網（CNN）引述官媒利比亞通訊社（LANA）報導，利比亞東部政府的內政部12日表示，至少有5300人被推定死亡。CNN無法獨立核實相關人數。

利比亞東部城市德納受創慘況。（路透）
利比亞東部城市德納受創慘況。（路透）

此次受災最嚴重的德納，在格達費倒台後，一度被伊斯蘭國（IS）占領作為利比亞據點，其後IS遭LNA驅逐；LNA領導人哈夫塔爾將軍（Khalifa Haftar）表示目前東部官員正在評估洪災造成的損失，以便重建道路、重新通電，以利救援進行。德納全城1/4遭摧毀，光是當地12.5萬居民就有上看6000人迄今下落不明。

洪災令德納兩個水壩潰堤、數條橋損毁，災後街頭屍橫遍野，食水短缺，醫院走廊、行人道都放著多具裹著氈的屍體以供辨認。東部政府民航部長奇基瓦特表示，「不斷有屍體由大海冲上岸」，並稱重建需要數十億美元。

利比亞東部城市德納受創慘況。（路透）
利比亞東部城市德納受創慘況。（路透）

有關當局12日表示，兩座大壩崩塌導致滾滾大水湧進德納，造成了災難性破壞。控制利比亞東部的利比亞國民軍發言人表示，「3座橋梁被毀，大水沖走了整個社區，最終將它們沖進大海」。

當地緊急暨救護服務發言人表示，德納市的各大醫院已無法營運，停屍間也滿了，遺體只能放在停屍間外的走道。目前在德納當義工的一名醫師說，當地沒有第一手緊急服務，「大家目前能做的就是把腐爛遺體集中起來」。

路透報導，德納市一名39歲居民表示自己失去30位親人，還說事發時「大多數人都在睡覺，沒有人做好準備」。

另一位39歲居民表示洪水一直淹到他家樓上，所幸夫妻和年幼女兒都活了下來，但其他親人都不幸罹難。他說：「起初我們以為只是雨很大，但午夜的時候聽到爆炸巨響，水壩潰堤的聲音。」

專家亦指德納災情嚴重不能只歸咎風暴，當地基建包括在今次洪災中崩塌的水壩本身都在危險狀態。利比亞在北約海軍及戰機轟炸以支援叛軍推翻卡達菲政權後10多年，仍未恢復至往日繁榮；就如其他貧窮國家，利比亞並未準備好應對「丹尼爾」帶來的極端天氣。

利比亞洪災重災區德納，埃及救援隊成員檢查受災地區。（路透）
利比亞洪災重災區德納，埃及救援隊成員檢查受災地區。（路透）

洪災 洪水 內政部

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