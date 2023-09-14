英大學財源太依賴國際生 「去年22.3%來自中國」

英國國會上議院的產業暨監管機構委員會報告警告，英國部分大專院校為彌補本地學生學費凍漲和成本增加下的財務缺口，而過度依賴國際學生的學費收入，這是「不健康的依賴」情況。

英國廣播公司（BBC）報導，產業暨監管機構委員會表示，英國政府和學生事務辦公室都沒在處理這個「即將到來的危機」，但學生事務辦公室表示已採取措施因應報告中提出的許多問題。

赫爾大學（University of Hull）前副校長李（Susan Lea）告訴這個委員會，英國大專院校利用國際市場來彌補收本地學生造成的資金短缺。

根據高等教育學生統計的數據，英國國際學生人數從2017到2018年的46萬9160人，提高到2021到2022年的67萬9970人。學生事務辦公室的資料顯示，去年有22.3%的國際學生是來自中國。

委員會的報告警告，「地緣政治的變化」可能會影響學生人數。

學生事務辦公室已致函23間有眾多中國學生的大專院校，確保他們有制訂因應計畫，以防國際學生突然減少時措手不及。

報告說，政府藉由設立學費上限和移民 政策對國際學生招生的影響，來控制大專院校主要的收入來源，且迫切需要為高等教育事業施行「穩定、長期的資金模式」。

英國教育部 表示，高等教育界「整體財務狀況維持穩定」，國際學生人數「在2021到2022年僅占英國所有大專院校新生的15%」。