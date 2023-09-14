疫期裁1700地勤 澳航遭認非法 上訴被駁須賠款

澳洲 高等法院12日裁定，澳洲航空公司在COVID-19封鎖期間解聘1700名地勤人員是非法的，駁回澳航的上訴，讓遭解雇者可望獲得巨額賠償。

中央社引述法新社報導，擁有102年歷史的澳洲航空公司，因哄抬機票價格、航班取消卻仍售票，及施壓政府阻止國外對手卡達航空提供更多飛往澳洲的航班等指控，而飽受批評。

澳洲聯邦法院去年裁定，儘管澳航聲稱有「商業上」的需要，但澳航在新冠疫情最嚴重時，將地勤人員的工作外包是非法的。

聯邦法院說，澳航未能反駁大規模裁員 的理由之一，是為了防止員工未來採取工業行動，高等法院對這樣的判決表示同意，全體一致駁回澳航的上訴。

因這次裁員問題，將澳航告上法院的澳洲「運輸勞工 工會」對裁決表示欣慰，並呼籲撤換澳航的董事會。

澳航前執行長喬伊斯（Alan Joyce）在任職15年後於上周請辭，比他預計卸任的時間還要早離任，這是因為即便股東獲得豐厚利潤，澳航聲譽仍已受到重創。

澳洲「運輸勞工工會」全國代表凱恩（Michael Kaine）說：「澳航員工今天創造了歷史。喬伊斯管理體制已被推翻，但在主導澳洲企業史上最大非法解聘案的同一董事會領導下，該公司無法做到要生存下去必須做的重整。」

「這個董事會最後能做的，應該是要取消喬伊斯的獎金，然後隨他一起離開公司。」