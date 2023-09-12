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談太空合作？金正恩專列可能赴俄羅斯「東方太空發射場」

編譯高詣軒／即時報導
俄羅斯8月11日在遠東地區阿穆爾州的「東方太空發射場」（Vostochny Cosmodrome）發射探月任務「月球25號」（Luna-25）。（路透）
俄羅斯8月11日在遠東地區阿穆爾州的「東方太空發射場」（Vostochny Cosmodrome）發射探月任務「月球25號」（Luna-25）。（路透）

俄羅斯和北韓已證實北韓領導人金正恩出訪俄國，卻未指明金正恩的目的地，或將在何地與俄國總統普亭會晤。英國廣播公司（BBC）稍早引述俄媒指出，金正恩的專列似乎已離開俄國烏蘇里斯克市（Ussuriysk），但並非朝外界預期的會面地點海參崴方向移動。

BBC指出，金正恩的列車似乎朝更北方的哈巴羅夫斯克市（Khabarovsk）方向前進，而非2019年金正恩訪俄時到達、且普亭目前所在的海參崴。普亭12日在該地的一所大學參與「東方經濟論壇」。

BBC認為，金正恩潛在的停留地點之一，可能是約在海參崴北方1500公里的「東方太空發射場」（Vostochny Cosmodrome）。紐約時報先前指出，金正恩可能在到訪海參崴後，接著訪問該太空中心。

路透報導亦指出，普亭12日已表示正計畫前往東方太空發射場，但並未透露是否將在該地與金正恩會面。

北韓上個月第2度挑戰將間諜衛星送上太空軌道，最後因火箭問題鎩羽而歸，可能尋求在太空計畫上與俄國合作。

但分析師指出，俄國本身的太空發展也面臨若干問題，例如上個月嘗試登陸月球南極失利，且自1991年蘇聯解體後，面對一連串挑戰，例如關鍵科技佚失、西方制裁和國內貪腐問題。

金正恩 太空 俄國

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