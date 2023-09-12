金正恩神祕專列 內裝、料理奢華卻跑不快

從中國吉林省防川遠眺北韓，可見到一列綠色列車11日開往俄國與大陸邊界，疑為北韓領導人金正恩搭乘的專列。（美聯社）

北韓 領袖金正恩 訪問俄羅斯，將是他自2011年掌權以來第9次出訪。美國有線電視新聞網（CNN）及英國廣播公司（BBC）11日報導，其中四次全程或部分路程搭火車，這符合金氏政權領袖長久以來的傳統，其綠皮專用列車「太陽號」也蒙上一層神祕面紗。

北韓將太陽做為相當於北韓國父的金正恩祖父金日成象徵，並將其冥誕訂定為太陽節。乘火車長途旅行的傳統就始於金日成，他曾坐專列遠赴當時同屬共產集團的越南和東歐。金日成之子金正日自1994年至2011年統治期間，據傳因不敢搭飛機，出訪非得靠火車。金正日2001年曾花10天坐火車到莫斯科會晤俄國 總統普亭，令外界訝異。

金正恩曾坐蘇聯製私人飛機出訪幾次，學生時期曾在瑞士念書，因此他對搭機並不陌生。不過，2019年4月他上次會晤普亭時，也是搭乘父親金正日留給他的專列到俄國遠東地區的海參崴。

南韓朝鮮日報2009年11月曾報導，金正日的裝甲綠底黃線專列共約90節車廂，內有若干間會議室、會客室與臥室，也有供簡報會用的衛星電話和電視。2001年曾陪金正日搭專列的俄軍指揮官普里克夫斯基，在其回憶錄「東方快車」中回憶內裝的奢華，「可以點任何一道俄式、中式、韓式、日式及法式料理」，即使普亭的專列，也沒有金正日的舒適。北韓官媒報導，金正日2011年就在專列上心臟病發身亡。

這列豪華專列沿路戒備森嚴，有安全人員掃描行經路線及沿途各站，提防遇到炸彈等威脅。惟鑑於專列裝甲太厚重，使其車速最高僅約時速59公里，因此金正恩專列從平壤到海參崴約1180公里距離，將耗時逾20小時，長途跋涉之際，還要考慮北韓古老的鐵路網。

另外，由於俄國和北韓鐵軌軌距不同，在俄國和北韓邊境的北韓圖門江站，預計還需花幾小時更換專列車輪，才能在俄國寬軌距鐵軌上行駛。