拆貧民窟、暫停商業活動 新德里因G20峰會損失1.2億美元

在G20峰會召開前，總理莫迪為峰會可能帶來的不便向德里居民致歉。（歐新社）

對印度 政府而言，過去兩天主辦的20國集團（G20）峰會也許風光落幕，但政府在峰會期間以維安為由，局部暫停首都新德里的商業活動，初估造成新德里蒙受約100億盧比（1.2億美元）損失。

新德里當局要求學校、銀行、私人企業及政府部門在峰會期間維持關閉，所有食品配送都被禁止，並建議民眾盡量待在家，使得新德里街道空無一人，百業幾乎接近停擺。印度也在峰會期間管制新德里邊境，為各國政要來此參加峰會做好準備。

英國倫敦商會（LCCI）董事長果亞爾表示，受嚴格的維安措施影響，新德里幾個市場的客流量降至只剩一般時間的約10%。他說，印度每天有近40萬名買家從附近城市來到新德里，但在峰會期間幾乎找不到一名顧客。

果亞爾說，新德里某些商店只營業半天。據印度媒體報導，新德里為因應G20峰會 ，將本月8~10日規劃為連假，促使當地民眾外出旅遊。

據衛報報導，新德里為了G20斥巨資美化市容，還拆遷多處貧民違建跟路邊攤，幾個貧民窟被夷為平地，此舉不僅打擊貧困民眾的尊嚴，也波及生計。