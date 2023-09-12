我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過早把財產轉給子女有風險 「生前信託」確保孩子成「富十代」

耗資1億修復 金山千禧大廈停止傾斜 但恐永遠無法扶正

拆貧民窟、暫停商業活動 新德里因G20峰會損失1.2億美元

編譯中心／綜合11日電
在G20峰會召開前，總理莫迪為峰會可能帶來的不便向德里居民致歉。（歐新社）
在G20峰會召開前，總理莫迪為峰會可能帶來的不便向德里居民致歉。（歐新社）

印度政府而言，過去兩天主辦的20國集團（G20）峰會也許風光落幕，但政府在峰會期間以維安為由，局部暫停首都新德里的商業活動，初估造成新德里蒙受約100億盧比（1.2億美元）損失。

新德里當局要求學校、銀行、私人企業及政府部門在峰會期間維持關閉，所有食品配送都被禁止，並建議民眾盡量待在家，使得新德里街道空無一人，百業幾乎接近停擺。印度也在峰會期間管制新德里邊境，為各國政要來此參加峰會做好準備。

英國倫敦商會（LCCI）董事長果亞爾表示，受嚴格的維安措施影響，新德里幾個市場的客流量降至只剩一般時間的約10%。他說，印度每天有近40萬名買家從附近城市來到新德里，但在峰會期間幾乎找不到一名顧客。

果亞爾說，新德里某些商店只營業半天。據印度媒體報導，新德里為因應G20峰會，將本月8~10日規劃為連假，促使當地民眾外出旅遊。

據衛報報導，新德里為了G20斥巨資美化市容，還拆遷多處貧民違建跟路邊攤，幾個貧民窟被夷為平地，此舉不僅打擊貧困民眾的尊嚴，也波及生計。

一名社區居民表示，自己的社區被拆掉，「這樣國外的賓客就不會看到窮人，也不會看到這個國家的貧困」，他氣憤表示，難道我們就該因為窮而死嗎？另一名貧民窟雜貨店的老闆也抱怨，路障嚴重影響了他的生意，每日收入從1000盧比（約12美元）驟減至幾百盧比，「我的損失誰來賠償？」

G20召開前，印度新德里以美化市容為由，拆遷貧民窟，影響民眾生計。（美聯社）
G20召開前，印度新德里以美化市容為由，拆遷貧民窟，影響民眾生計。（美聯社）

印度 G20峰會

上一則

日本核汙水排海首輪結束 今年還有3波

下一則

傳美國將援烏遠程飛彈 可配備集束炸彈 能深入重擊俄軍

延伸閱讀

普亭去巴西不會被捕？ 魯拉改口由司法部門裁定

普亭去巴西不會被捕？ 魯拉改口由司法部門裁定
英國逮捕兩中國間諜 中使館：自導自演的政治鬧劇

英國逮捕兩中國間諜 中使館：自導自演的政治鬧劇
記者會被問與習近平至今零互動 80歲拜登脫口：我要睡了

記者會被問與習近平至今零互動 80歲拜登脫口：我要睡了
印度G20峰會風光落幕...但首都新德里為此損失逾38億元

印度G20峰會風光落幕...但首都新德里為此損失逾38億元

熱門新聞

中國國際航空CA403航班飛機10日從四川成都飛往新加坡途中，左側引擎著火，緊急降落在新加坡樟宜機場。(擷自X平台)

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

2023-09-10 09:28
一名女子在擔任空姐後，決定也同時在麥當勞兼職，甚至還說在麥當勞上班更賺錢。（Getty Images）

「壓力太大錢又少」 她寧願辭掉空姐換做麥當勞

2023-09-06 20:05
摩洛哥馬拉喀什市西南方昨晚發生規模6.8強震，內政部最新數據顯示，死亡數增至1037人。。（美聯社）

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

2023-09-09 13:29
外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）

莫迪政府力推更名運動 國號由India改為Bharat

2023-09-05 11:01
知情人士透露，北京反對華府主辦2026年的20國集團會議。圖為印度總理莫迪和美國總統拜登在今年的G20峰會。（路透）

北京反對美國主辦2026年G20會議 雖然很難翻盤

2023-09-09 09:39
除了普亭，金正恩也遭爆早已身亡，且擁有12個分身。（路透）

不只普亭 金正恩也遭爆早已身亡 專家：有12個分身

2023-09-07 12:12

超人氣

更多 >
華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議
洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開
醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚

醫生也認可 抗頭皮屑洗髮精8萬人說讚
純淨水、礦泉水、鹼性水…哪種水最健康？

純淨水、礦泉水、鹼性水…哪種水最健康？
痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬

痛哭致歉…中國直播一哥遭遇最大翻車 1天掉粉百萬