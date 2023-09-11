搶救支持率 日相岸田即將改組黨政人事

日本首相岸田文雄。（Getty Images）

日本 放送協會（NHK）11日公布自8至10日所做的最新民調 ，首相岸田文雄內閣支持率月增3個百分點至3成6，但仍未達4成，而且不支持率還是高於支持率。為此，岸田從東協（ASEAN）相關高峰會和20國集團（G20）峰會返國後，即馬不停蹄著手改組黨政人事，主要將朝「帶來新氣象」與「增加女性閣員」兩個方向，並顧及派系平衡。

根據前述由隨機跳號（RDD）方式所做的民調，岸田內閣的不支持率月減兩個百分點至4成3。

岸田11日說，有關人事的具體內容，希望當天或12日做正式調整。他已約見執政的自民黨副黨魁麻生太郎、幹事長茂木敏充、選舉對策委員長森山裕及政調會長荻生田光一等人士。尤其岸田、麻生和茂木已頻頻見面交換意見，凸顯岸田自2021年10月組閣以來，在面臨國內外重要問題時，均藉由「3巨頭政治」維持政權運作穩定。

除了適才適所，眾所周知自民黨是派系政治，鑑於黨內最大派閥清和政策研究會（安倍 派）在前會長安倍晉三去年7月遇刺身亡後，迄今狀況仍不明朗，故黨內第2、第3大派系的志公會（麻生派）、平成研究會（茂木派）領袖若能夠續任，將有助穩固第4大派系宏池會領袖岸田的政權。但茂木一向被視為「後岸田」時代的熱門人選，屆時他可能成為明年9月自民黨黨魁選舉時，岸田尋求連任的勁敵。

東京放送電視台（TBS）11日引述自民黨相關人士報導，內閣改組後，女性閣員可望從目前的兩人增至四人。

朝日新聞同日報導，傳出現任自民黨組織運動本部長、茂木派的小淵優子將接任黨內第4號人物選對委員長，該黨職現任的森山則轉任另一黨職總務會長。森山為黨內小派系近未來政治研究會領袖，被認為與目前黨內非主流派的前首相菅義偉及前幹事長二階俊博接近。小淵父親為已故日相小淵惠三，而且是女性，曾多次入閣。麻生、茂木及安倍派的荻生田可望留任。

時事通信社11日報導，數位大臣河野太郎（麻生派）和經濟安保擔當大臣高市早苗（無派系）也可能留任。

共同社與產經新聞11日報導，同屬岸田派的兩位內閣官房副長官木原誠二及磯崎仁彥都將卸任。尤其日本「周刊文春」7月披露，木原妻子曾是2006年1起凶殺案死者的妻子。警方在10幾年後對該案重啟調查時，將她列為重要證人，卻疑似遭有力人士阻攔，使調查無疾而終。