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普亭去巴西不會被捕？ 魯拉改口由司法部門裁定

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普亭去巴西不會被捕？ 魯拉改口由司法部門裁定

中央社／新德里11日綜合外電報導
巴西總統魯拉日前表示，俄羅斯總統普亭（圖）若出席明年在巴西里約熱內盧舉辦的20國集團（G20）峰會，他在巴西將不會被捕。但他今天改口稱，普亭會不會遭逮捕將由司法部門決定。 （Getty Images）
巴西總統魯拉日前表示，俄羅斯總統普亭（圖）若出席明年在巴西里約熱內盧舉辦的20國集團（G20）峰會，他在巴西將不會被捕。但他今天改口稱，普亭會不會遭逮捕將由司法部門決定。 （Getty Images）

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）日前表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）若出席明年在巴西里約熱內盧舉辦的20國集團（G20）峰會，他在巴西將不會被捕。但他今天改口稱，普亭會不會遭逮捕將由司法部門決定。

法新社報導，普亭未出席G20今年在印度舉行的峰會，不但躲過可能的政治譴責，也避免被依國際刑事法院（ICC）追緝令逮捕的風險。

巴西是國際刑事法院的成員，但魯拉告訴印度新聞節目「第一郵報」（Firstpost），普亭將受邀參加明年的G20峰會。他說：「只要我是巴西總統，普亭來到巴西就不可能被捕。」

魯拉今天改口告訴媒體：「我不知道巴西的司法機關是否會拘捕他。這由司法部門裁定，而不是政府機關。」

普亭多次缺席國際會議，並派遣俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）出席印度的G20峰會，即使印度並非國際刑事法院的成員。

國際刑事法院（ICC）今年3月對普亭將烏克蘭兒童「非法遣送」至俄羅斯的行為發布逮捕令。克里姆林宮否認這項指控，並堅稱這項逮捕令無效。

G20領袖9日通過一項宣言，宣言中未譴責莫斯科在烏克蘭的戰爭，但呼籲所有國家不要使用武力攫取領土。

G20下屆峰會將於2024年11月在巴西里約熱內盧舉行。魯拉說，他希望屆時戰爭已經結束。

不過，魯拉也質疑巴西為何成為國際刑事法院的一員，並稱新興國家通常簽署對他們不利的協議。

「我想知道為什麼我們是成員，美國、俄羅斯、印度和中國卻不是。」

「我不是說我要退出，只是想知道巴西為什麼是締約國。」

巴西 普亭 印度

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