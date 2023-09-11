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北韓和俄羅斯官方都證實了 金正恩即將訪俄 和普亭會面談軍購議題

編譯茅毅／即時報導
北韓領袖金正恩（左2）2019年4月在俄羅斯海參崴，和俄國總統普亭握手。（美聯社）
北韓領袖金正恩（左2）2019年4月在俄羅斯海參崴，和俄國總統普亭握手。（美聯社）

北韓官媒朝中社11日報導，其領袖金正恩俄羅斯總統普亭之邀，即將訪俄，訪俄期間將舉行「普金會」。克里姆林宮新聞局同日也宣布，應普亭邀請，未來幾天金正恩將對俄國進行正式訪問。

但朝中社報導未詳述金正恩此行何時出發、預計抵達時間和普金會日期等具體日程。

韓聯社及部分俄媒11日報導，金正恩搭乘的專用列車預計將駛到俄國濱海邊疆區海參崴站，該站當天已大幅加強維安警戒，月台上可見大批警力，還有牽警犬的軍警與穿黑西裝男子。

南韓和西方國家媒體最近盛傳金正恩將出訪俄國，但消息此前均未獲莫斯科或平壤官方證實。

金正恩自2011年掌權以來，曾於2019年4月會晤普亭。金正恩當時乘坐其裝甲專列，從北韓開到俄國遠東地區的海參崴。

中央社／首爾11日專電

俄羅斯克里姆林宮與北韓官媒今天稍早證實，北韓領導人金正恩獲俄羅斯總統普亭邀請，未來數日內將訪問俄羅斯，並安排與普亭會面，這也是雙邊首次證實金正恩訪俄消息。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，克里姆林宮今天在簡報會上證實這項消息，表示金正恩受到普亭（Vladimir Putin）邀請，將在未來幾天內造訪俄羅斯；北韓中央通信社（KCNA）也報導，金正恩將在訪俄期間與普亭會談。

外媒日前接連報導金正恩可能在俄羅斯舉行東方經濟論壇期間訪俄消息，但這次是北韓與俄羅斯官方首次證實。南韓政府官員今天稍早引述情報單位消息，稱金正恩搭乘的專用列車已從平壤出發、前往俄羅斯。

韓聯社報導指出，金正恩專車預計停靠的海參崴火車站周邊今天已出現大量警力、軍隊等，戒備森嚴。

金正恩預期最快12日抵達海參崴，可能在當天或13日與普亭會面，兩人可能就俄國向北韓購買武器等問題進行討論。

金正恩 俄羅斯 普亭

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