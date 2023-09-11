摩洛哥強震威力如25枚核彈 30萬人受災 救援與時間賽跑

當地志願者及救援隊伍把握最後黃金時機，積極拯救倖存者。（Getty Images）

摩洛哥救援人員加快腳步運用重裝備或徒手，試圖在「黃金72小時」內搜索強震生還者。然而不少重災區位於偏遠山區，阻礙救援工作，許多公路在地震 中受破壞，救援物資未能送抵災區，災民面臨斷水斷糧危機，加上電力供應和網絡服務中斷，部分民眾與外界斷絕聯絡。世界衞生組織估計至少30萬人受災。

據最新的官方數據，已增至2122人罹難、2421人受傷，許多人傷勢嚴重。摩洛哥國王穆罕默德六世宣布全國降半旗哀悼3天；多個國家也準備作出支援。中央社引述法新社報導，摩洛哥10日表示，「現階段」只接受西班牙、英國、卡達和阿拉伯聯合大公國等4個國家提供援助。而包括美國、法國在內的其他國家也已表達願意協助。

專家指出，摩洛哥災情如此慘重，關鍵在於當地極少發生威力如此巨大的地震，建築物的建材不夠耐震，很多山區居民更是自行建屋，質量自然不高，「輕微一震、牆就會垮。」約旦哈希姆大學地震學與自然災害系教授塔拉齊稱，這次地震威力相當於25枚核彈，當地建築未有任何抗震設計，難以抵受強烈震動。

這起摩洛哥歷來最強烈地震襲擊旅運樞紐馬拉喀什西南方72公里處，導致阿特拉斯 山脈山區整片村落地區遭到消滅。飽受創傷的當地居民10日又遭遇一起規模4.5的餘震。

法新社採訪團隊指出，距馬拉喀什60公里的山地村落塔菲加特（Tafeghaghte）幾乎遭到摧毀，沒倒的建物少之又少。民間救援人員和摩洛哥武裝部隊成員在瓦礫堆中搜尋生還者和罹難者遺體。

62歲災民班布里柯（Zahra Benbrik）說她失去18名親人，一名兄弟的遺體還沒有被挖出。班布里柯說：「每一個人都不在了，我好心碎、悲痛至極。希望他們盡快找到他，讓我可以平靜地服喪。」

馬拉喀什舊城區損毀嚴重，不少民眾擔心房屋隨時倒塌，連續第二晚在街頭露宿；當地大批民眾排隊捐血，希望救助傷者，一些外國遊客也加入捐血行列。

摩洛哥當地多名華人 紛紛講述親歷地震經過。楊先生居於卡薩布蘭卡，他表示8日晚發生地震時，大家都從家裡走出來，因該市並非處於震央附近，感覺還好，不過震感還是比較強烈，櫃子搖晃得非常厲害。「我老婆那邊有親戚在拉巴特，剛跑出來，房子就塌了。」另一位也在卡薩布蘭卡的女士表示，因害怕有餘震，只好在外邊的車上睡覺。

旅遊之都馬拉喀什附近的山村穆萊卜拉欣（Moulay Brahim），過去迷人景色吸引不少遊客到訪，但歷經這場強震後如今滿目瘡痍，當地居民甚至表示，「我們感受到像是世界末日的劇烈搖晃…10秒鐘，一切都沒了」