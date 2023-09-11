尹錫悅、岸田G20場邊會晤 同意致力重啟日中韓峰會
南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄同赴印度新德里G20峰會，兩人也於場邊會晤了約20分鐘 。路透引述南韓韓聯社10日報導，兩國領導人已同意要致力恢復舉行日、韓、中國的三邊峰會。
報導引述南韓府方新聞稿指出，尹錫悅表示兩國應在今年下半年持續積極舉行會晤，並推動實施日中韓三國峰會的進程，岸田對此也表示將積極回應。尹錫悅和岸田自從3月以來，已經6度會面。
南韓是當前日中韓峰會的輪值主席國，持續力促在年底前舉行下次峰會。
韓聯社指出，由於日本對朝鮮半島的殖民歷史相關爭議引發日韓外交緊張，加上新冠疫情影響，日中韓年度峰會自2019年後就未舉辦。
尹錫悅和岸田也討論兩國關係的近期進展，並同意就國際議題，共同負責任地合作並做出貢獻。
值得注意的是，中國在G20峰會上並未針對福島第一核電廠「核處理水」排放入海批評日本，也沒有發表批評日本的言論。
考量到中國日前針對「核處理水」排放入海所採取的作為，岸田9日在峰會上表示「採取突出的行動」，批評全面停止日本產水產品進口的因應作為。不過，因為先發言的中國國務院總理李強並未就「核處理水」批評日本，讓岸田在發言時也避免「點名」中國，只說「部分國家」。
李強6日在印尼舉行的東南亞國家協會（ASEAN）相關峰會上，使用「核汙染水」強烈批評日本。不過，中方7日時已避免點名日本，甚至到9日時連批評本身都消失了，讓日本政府打算關注中國對日外交是否發生變化。
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