我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

甘迺迪遇刺「不只1顆子彈」？ 88歲特勤被指「可能太老記錯」

911周年：憶水路大撤退「二戰後最大規模」 長島船隻總動員

尹錫悅、岸田G20場邊會晤 同意致力重啟日中韓峰會

編譯中心／綜合10日電
南韓總統尹錫悅（左）、日相岸田文雄同意致力重啟日中韓峰會。圖為兩人6日出席印尼東協會議。（美聯社）
南韓總統尹錫悅（左）、日相岸田文雄同意致力重啟日中韓峰會。圖為兩人6日出席印尼東協會議。（美聯社）

南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄同赴印度新德里G20峰會，兩人也於場邊會晤了約20分鐘 。路透引述南韓韓聯社10日報導，兩國領導人已同意要致力恢復舉行日、韓、中國的三邊峰會。

報導引述南韓府方新聞稿指出，尹錫悅表示兩國應在今年下半年持續積極舉行會晤，並推動實施日中韓三國峰會的進程，岸田對此也表示將積極回應。尹錫悅和岸田自從3月以來，已經6度會面。

南韓是當前日中韓峰會的輪值主席國，持續力促在年底前舉行下次峰會。

韓聯社指出，由於日本對朝鮮半島的殖民歷史相關爭議引發日韓外交緊張，加上新冠疫情影響，日中韓年度峰會自2019年後就未舉辦。

尹錫悅和岸田也討論兩國關係的近期進展，並同意就國際議題，共同負責任地合作並做出貢獻。

值得注意的是，中國在G20峰會上並未針對福島第一核電廠「核處理水」排放入海批評日本，也沒有發表批評日本的言論。

考量到中國日前針對「核處理水」排放入海所採取的作為，岸田9日在峰會上表示「採取突出的行動」，批評全面停止日本產水產品進口的因應作為。不過，因為先發言的中國國務院總理李強並未就「核處理水」批評日本，讓岸田在發言時也避免「點名」中國，只說「部分國家」。

李強6日在印尼舉行的東南亞國家協會（ASEAN）相關峰會上，使用「核汙染水」強烈批評日本。不過，中方7日時已避免點名日本，甚至到9日時連批評本身都消失了，讓日本政府打算關注中國對日外交是否發生變化。

日本 南韓 G20峰會

上一則

寶寶性別趴變調 飛機上一秒噴煙揭開性別 下一秒墜毀 飛行員罹難

下一則

巴西輪值下屆G20 魯拉保證「不抓普亭」

延伸閱讀

故意選址爭議領土 北京智庫批印度：挾地緣政治私利辦G20

故意選址爭議領土 北京智庫批印度：挾地緣政治私利辦G20
2019後未舉辦…尹錫悅、岸田文雄G20場邊會晤 同意致力重啟日中韓峰會

2019後未舉辦…尹錫悅、岸田文雄G20場邊會晤 同意致力重啟日中韓峰會
是否退出一帶一路 義大利總理：尚未決定

是否退出一帶一路 義大利總理：尚未決定
拜登：中國經濟動盪不會導致台海戰爭 恐已無昔日能力

拜登：中國經濟動盪不會導致台海戰爭 恐已無昔日能力

熱門新聞

中國國際航空CA403航班飛機10日從四川成都飛往新加坡途中，左側引擎著火，緊急降落在新加坡樟宜機場。(擷自X平台)

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

2023-09-10 09:28
一名女子在擔任空姐後，決定也同時在麥當勞兼職，甚至還說在麥當勞上班更賺錢。（Getty Images）

「壓力太大錢又少」 她寧願辭掉空姐換做麥當勞

2023-09-06 20:05
摩洛哥馬拉喀什市西南方昨晚發生規模6.8強震，內政部最新數據顯示，死亡數增至1037人。。（美聯社）

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

2023-09-09 13:29
外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）

莫迪政府力推更名運動 國號由India改為Bharat

2023-09-05 11:01
知情人士透露，北京反對華府主辦2026年的20國集團會議。圖為印度總理莫迪和美國總統拜登在今年的G20峰會。（路透）

北京反對美國主辦2026年G20會議 雖然很難翻盤

2023-09-09 09:39
除了普亭，金正恩也遭爆早已身亡，且擁有12個分身。（路透）

不只普亭 金正恩也遭爆早已身亡 專家：有12個分身

2023-09-07 12:12

超人氣

更多 >
華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員
台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳

台大高材生AV女優當眾脫內衣 上空畫面全網瘋傳