我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高檔自行車店失竊 僅數小時贓車就在捷運上出現

中國學者于建嶸：我是學者，不是告密者

不滿錫克教抗議活動 莫迪向杜魯多表達嚴正關切

中央社／多倫多10日綜合外電報導
杜魯多在新德里期間曾在記者會中表示，加拿大將會永遠捍衛「言論自由、信仰自由和和平抗議」。（歐新社）
杜魯多在新德里期間曾在記者會中表示，加拿大將會永遠捍衛「言論自由、信仰自由和和平抗議」。（歐新社）

印度今天發布聲明指出，總理莫迪（Narendra Modi）於20國集團（G20）在新德里舉行高峰會期間，就加拿大出現針對印度的抗議事件，向加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表達嚴正關切。

路透報導，新德里長期以來對於加拿大境內錫克教抗議人士相當敏感。6月加拿大允許重現1984年時任印度總理英蒂拉．甘地（Indira Gandhi）遭到貼身侍衛刺殺的花車遊行舉行，遭到印度批評。遊行的場景被認為是錫克教分離主義分子美化暴力。

印度在聲明中指出：「他們提倡分離主義、煽動針對印度外交官的暴力行徑、破壞外交館舍，並且威脅加拿大境內印度社群和他們的禮拜場所。」

兩國關係依然緊張。儘管3個月前兩國才宣示目標於今年內就擬議的貿易條約達成初步協議，渥太華本月決定暫緩協商。莫迪於G20峰會期間與諸多世界領袖進行雙邊會談，但是不包括跟杜魯多。

1984年6月，印度軍方在英蒂拉．甘地的命令下，進攻旁遮普省（Punjab）的錫克教聖地黃金寺（Golden Temple），逮捕主導獨立運動人士，並搜查據信藏在寺裏的武器，軍方經過24小時的激戰，控制了黃金寺。

這場軍事行動引發眾多錫克教徒憤怒，認為是針對錫克教的攻擊，許多錫克教士兵及公務員辭職抗議。同年10月31日，英蒂拉．甘地在官邸遭兩名錫克教貼身侍衛刺殺身亡。

加拿大境內擁有印度遮普省之外最多錫克教人口，並且發生許多抗議活動，引發印度不滿。

杜魯多在新德里期間曾在記者會中表示，加拿大將會永遠捍衛「言論自由、信仰自由和和平抗議」。

根據加拿大總理辦公室聲明，結束G20活動的加拿大代表團今天離開新德里時，專機發生技術故障，導致杜魯多一行行程延誤。在另行安排之前，代表團將會暫留印度。

印度 加拿大 杜魯多

上一則

G20峰會落幕…宣言未譴責俄侵烏 但籲勿用武力擴張領土

延伸閱讀

受季風降雨影響 G20領袖濕腳至甘地紀念碑致敬

受季風降雨影響 G20領袖濕腳至甘地紀念碑致敬
G20倡議跨洲經濟走廊 連結歐美、中東、印度 與一帶一路別苗頭

G20倡議跨洲經濟走廊 連結歐美、中東、印度 與一帶一路別苗頭
G20峰會／領袖宣言未譴責俄侵烏 遭質疑「對烏支持立場動搖」

G20峰會／領袖宣言未譴責俄侵烏 遭質疑「對烏支持立場動搖」
G20峰會／莫迪桌牌寫「巴拉特」印度真要改名？

G20峰會／莫迪桌牌寫「巴拉特」印度真要改名？

熱門新聞

中國國際航空CA403航班飛機10日從四川成都飛往新加坡途中，左側引擎著火，緊急降落在新加坡樟宜機場。(擷自X平台)

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

2023-09-10 09:28
一名女子在擔任空姐後，決定也同時在麥當勞兼職，甚至還說在麥當勞上班更賺錢。（Getty Images）

「壓力太大錢又少」 她寧願辭掉空姐換做麥當勞

2023-09-06 20:05
摩洛哥馬拉喀什市西南方昨晚發生規模6.8強震，內政部最新數據顯示，死亡數增至1037人。。（美聯社）

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

2023-09-09 13:29
外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）

莫迪政府力推更名運動 國號由India改為Bharat

2023-09-05 11:01
知情人士透露，北京反對華府主辦2026年的20國集團會議。圖為印度總理莫迪和美國總統拜登在今年的G20峰會。（路透）

北京反對美國主辦2026年G20會議 雖然很難翻盤

2023-09-09 09:39
除了普亭，金正恩也遭爆早已身亡，且擁有12個分身。（路透）

不只普亭 金正恩也遭爆早已身亡 專家：有12個分身

2023-09-07 12:12

超人氣

更多 >
梁朝偉風光返港又社恐 劉嘉玲「抓後背拉回來」網：像我媽帶小孩

梁朝偉風光返港又社恐 劉嘉玲「抓後背拉回來」網：像我媽帶小孩
中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號

中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號
引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈

引擎空中著火 中國國航班機冒煙急降新加坡 乘客驚魂：出現人生跑馬燈
中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制

中「iPhone禁令」再擴大？金融時報：從核電廠到內蒙醫院全限制
自種蔬果被華女偷摘 史泰登島華人屋主：很丟華人的臉

自種蔬果被華女偷摘 史泰登島華人屋主：很丟華人的臉