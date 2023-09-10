颱風撲日3死 國寶白水阿彌陀堂、逾千民宅泡水

颱風「鴛鴦」轉低氣壓降大雨，為日本 福島縣等地帶來災情，淹水建物除了福島縣逾千棟民宅外，還包括國寶建物「白水阿彌陀堂」； 日本部分地區9日單日雨量達到280毫米至390毫米，共出現100多處山泥傾瀉，造成至少3人死亡。

日本放送協會（NHK）及產經新聞報導，國寶建物「白水阿彌陀堂」位於福島縣磐城市內鄉地區，負責管理的願成寺73歲住持赤土隆行說，因為8日深夜附近河川氾濫，造成白水阿彌陀堂內積水一度達數十公分高。

磐城市一處溫泉設施9日也因大雨臨時停業，原因是附近變電所泡水無法提供充足電力。

除了福島縣磐城市超過千棟民宅泡水外，茨城縣、千葉縣部分地區也傳出淹水或土石崩落等災情。

千葉縣及縣內各級地方政府正在調查災情，尚不清楚完整的受災狀況，但截至目前所知，總計逾百處地區發生土石崩落。

千葉縣知名賞楓勝地「養老溪谷」附近的旅館，因為大雨河川氾濫造成淹水災情，目前正進行災後重整。

茨城縣已確認有49棟住宅水浸，該縣日立市政府附近一條河流氾濫，造成市府部分淹水且停電； 一處高速公路交流道入口附近發生土石崩落，造成巴士及小客車一度動彈不得，共有10人獲救。