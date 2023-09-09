清邁山村草藥社會企業 創造婦女培力和長者價值

清邁惠宜康村社會企業「黑色烏龜溪流村的女兒」（Pawmu Kleesutha）從傳統草藥出發，致力於婦女培力。圖為Pawmu Kleesutha發起人寧。（中央社）

在清邁山上的惠宜康（Huai E Kang）克倫族（Karen）山村，社會企業「黑色烏龜溪流村的女兒」（Pawmu Kleesutha）從傳統草藥出發，致力於婦女培力、提升年長者價值及關懷村民的身心健康。

在清邁市區往南約2小時車程的山上，有一個少數民族克倫族山村，叫做惠宜康。村裡有一個由社區婦女發起的團體Pawmu Kleesutha，她們利用山上豐富的草藥資源，延續長輩的傳統草藥知識，製成草藥蒸氣浴、草藥足浴和草藥產品。

但Pawmu Kleesutha的理念不僅僅是關於草藥的使用，背後的故事是一個關於關懷身心健康、婦女培力及提升長者價值的社會企業。

惠宜康村最原始的克倫語地名是黑色烏龜溪流村，而Pawmu Kleesutha的意思是「黑色烏龜溪流村的女兒」，發起人寧（Ning）告訴中央社記者，在地名後加上女兒代表著由村裡的女性發起婦女培力的展現。

住在惠宜康村的寧是社會工作者，在泰國原住民 教育與文化協會（IMPECT）和泰國原住民女性網絡組織（IWNT）2個機構工作，說起Pawmu Kleesutha的成立背景，她說，是源自看到村民飽受身心壓力所苦。

寧表示，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 時，很多在城裡工作的人因為失業，只能回到山村，而泰國政府防疫政策讓農產品難以運到城市，這些以雇工和務農為生的村民頓時失去收入，家中經濟壓力增加，也加重婦女的身心壓力。

當時醫院不太讓輕症患者去醫院，沒有足夠的醫療資源，也不能看醫生，這些壓力造成村裡的長者、婦女、小孩和村民的身心健康受到負面影響。

寧想起村裡長輩有用草藥的傳統療法，她說：「我想發起一個社區聚會，集結村民一起學習草藥知識。」後來寧透過村長認識清邁大學教授，當時教授在社區進行草藥研究，教授聽到寧的計畫，決定贊助1萬泰銖（約281.1美元），讓村裡買煮草藥的工具和建造草藥蒸氣浴的建材。

2021年，寧成立Pawmu Kleesutha，開始在社區舉辦活動，包括草藥蒸氣浴和泡腳療程，過程中村民可分享如何紓解身心壓力，長者也能傳遞草藥知識。

寧表示，她希望Pawmu Kleesutha不只是照顧村民的身心健康，也能做為一個起點，讓婦女能從照顧家庭的角色開始重視自己的身心及愛自己。她說：「我開始思考將這些草藥製成產品，以提供給村民，尤其是婦女，做為經濟收入的來源。」

寧邀請城市裡製作產品和設計包裝的朋友來幫婦女培訓，逐漸發展Pawmu Kleesutha的產品，例如草藥精油和甘草藥浴包，產品皆由參與的婦女和長者共同製作，寧說：「有些媽媽身體不太好，或是要照顧小孩，讓他們參與製作草藥產品，像是車縫、剪裁布包，希望能幫助婦女們改善經濟生活。」

村裡的年長者也樂見草藥知識能傳承到新一代，寧表示，製作草藥的流程，年輕人負責採集草藥，長者則協助處理這些寶貴的植物，教導草藥知識，這讓他們重新感受到自己的價值，還能替家中賺取生活收入。

寧說：「身為克倫族群，我們的工作關注婦女健康。我們創建這個空間，讓婦女可以關心自己、愛自己。此外，年長者開始看到自己的價值，即使年紀已長，但他們仍然有貢獻價值。」