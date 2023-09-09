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涉嫌擔任中國間諜 英國國會研究員被捕

中央社／倫敦9日綜合外電報導
英國警方宣布，他們以間諜罪逮捕了一名20多歲的本國籍男子，這名男子在英國國會擔任研究員，同時涉嫌替中國工作。圖為英國國會大廈一隅。（中央社）
英國警方宣布，他們以間諜罪逮捕了一名20多歲的本國籍男子，這名男子在英國國會擔任研究員，同時涉嫌替中國工作。圖為英國國會大廈一隅。（中央社）

英國警方今天宣布，他們以間諜罪逮捕了一名20多歲的本國籍男子。據「星期日泰晤士報」（Sunday Times），這名男子在英國國會擔任研究員，同時涉嫌替中國工作。

法新社報導，警方表示，「倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）已於3月13日逮捕2名男子，他們涉嫌違反1911年『政府機密法』（Official Secrets Act）第1條。」

警方指出，「一名30多歲男子在牛津郡（Oxfordshire）被捕，另名20多歲男子在愛丁堡的某處落網。」

「星期日泰晤士報」報導，該名20多歲嫌犯在擔任國會研究員期間，曾與執政的保守黨議員有過接觸，其中包括主責安全事務的英國內政部副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat），以及下議院外交事務委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）等。

據報導，該名嫌犯曾從事國際政策研究，包括倫敦與北京的關係，此前也曾在中國工作。

如果此案獲得證實，這將是英國國會涉及敵對國家的最嚴重安全漏洞之一。

英國對內情報機構「軍情五處」（MI5）去年曾向國會示警，稱英國籍華人女律師李貞駒為「中共代理人」，長期代表中國共產黨從事政治干預活動，並與國會議員接觸。

今年7月，下議院情報與安全委員會（Intelligence and Security Committee）也表示，北京針對英國採取了「大量且積極地」行動，但英國政府卻沒有「資源、專業或知識」來應對相關情況。

北京 安全漏洞 間諜

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