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馬爾地夫總統大選 料由親中與親印度候選人一決高下

中央社／馬爾地夫首都瑪萊9日綜合外電報導

南亞國家馬爾地夫今天舉行總統大選。初步開票結果顯示，現任總統索里得票數落後其主要競爭對手穆伊祖，但因無人得票過半，兩人可能在本月稍晚的決選中一較高下。

路透社報導，在已開出的近19萬5000張選票中，被視為立場親中國的穆伊祖（Mohamed Muizzu）以46%對40%的得票率，暫時領先主打「印度優先」政策的索里（Ibrahim Mohamed Solih）。馬爾地夫當局表示，全國的28萬2000名合格選民中，約75%已完成投票

正尋求第2個5年任期的索里主張強化與鄰國印度之間的密切關係；支持穆伊祖的聯盟則發起「印度滾出去」運動，並承諾將撤走由幾架偵察機和約75名人員組成的印度小規模軍事部署。

馬爾地夫前總統雅門（Abdulla Yameen）被法院判定貪腐與洗錢罪名成立，並遭最高法院禁止參加競選後，穆伊祖加入選戰。

報導指，數以千計選民已提前在187個島嶼的570多個投票站投票。還有一些選民在印度、斯里蘭卡、馬來西亞、英國和阿布達比的投票站投下神聖的一票。

印度 投票 斯里蘭卡

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