神秘男子闖入棕熊直播 對鏡頭比1手勢狂喊 網友機警救他一命

美國阿拉斯加州 卡特邁國家公園(Katmai National Park)日前發生一位徒步旅人迷路,多虧了正在收看棕熊攝影機(bear cam)串流直播的網友相當機警,注意到他似乎對著鏡頭在說「迷路」與「幫我」,趕緊聯繫網站工作人員通知園方派人營救。

BBC報導,卡特邁國家公園是美國最偏遠的國家公園之一,只能搭飛機或船才可進入。這起事件發生在5日,地點則是園內的餃子 山(Dumpling Mountain)上。當地時間下午3時15分左右,當愛好棕熊的網友連上提供大自然影像現場直播與紀錄片頻道的Explore.org網站,並且調到餃子山的即時畫面時,其中一位觀眾就留言「鏡頭前有個人很痛苦」。

雖然棕熊攝影機不會播出聲音,但自稱可以讀懂唇語的網友稱這位徒步旅人似乎正在尋求幫助。Explore.org事後也告訴BBC,他「比了大拇指朝下的手勢」。

Bear Cam saves a hikers life! Today dedicated bear cam fans alerted us to a man in distress on Dumpling Mountain. The heroic rangers @KatmaiNPS sprung into action and mounted a search saving the man. - more details to come. pic.twitter.com/JzgfApK371