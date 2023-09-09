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神秘男子闖入棕熊直播 對鏡頭比1手勢狂喊 網友機警救他一命

編譯周辰陽／即時報導
美國阿拉斯加州卡特邁國家公園日前發生一位徒步旅人迷路，多虧了正在收看棕熊攝影機串流直播的觀眾相當機警，注意到他似乎對著鏡頭求救，趕緊聯繫網站工作人員通知園方。資料照片。（Getty Images）
美國阿拉斯加州卡特邁國家公園日前發生一位徒步旅人迷路，多虧了正在收看棕熊攝影機串流直播的觀眾相當機警，注意到他似乎對著鏡頭求救，趕緊聯繫網站工作人員通知園方。資料照片。（Getty Images）

美國阿拉斯加州卡特邁國家公園（Katmai National Park）日前發生一位徒步旅人迷路，多虧了正在收看棕熊攝影機（bear cam）串流直播的網友相當機警，注意到他似乎對著鏡頭在說「迷路」與「幫我」，趕緊聯繫網站工作人員通知園方派人營救。

BBC報導，卡特邁國家公園是美國最偏遠的國家公園之一，只能搭飛機或船才可進入。這起事件發生在5日，地點則是園內的餃子山（Dumpling Mountain）上。當地時間下午3時15分左右，當愛好棕熊的網友連上提供大自然影像現場直播與紀錄片頻道的Explore.org網站，並且調到餃子山的即時畫面時，其中一位觀眾就留言「鏡頭前有個人很痛苦」。

雖然棕熊攝影機不會播出聲音，但自稱可以讀懂唇語的網友稱這位徒步旅人似乎正在尋求幫助。Explore.org事後也告訴BBC，他「比了大拇指朝下的手勢」。

根據報導，在卡特邁國家公園內，不只是餃子山上，其他地方也都沒有手機訊號。網友找上了Explore.org工作人員，他們則成功聯繫到美國國家公園管理局（NPS）。版主告訴網友機警的網友，「感謝觀眾們讓我們知道，Explore注意到了，成功跟卡特邁取得聯繫，他們也正在檢查影像」。

Explore.org表示，工作人員切斷了網路攝影機的公共動態饋給連結，但是繼續通過控制器監控現場影像，並跟NPS工作人員共享進一步更新。NPS發言人賀南德茲（Cynthia Hernandez）指出，卡邁特國家公園派出了搜救隊去尋找這位徒步旅人，並指他被困在能見度不佳又風雨交加的天氣之中。

據報導，巡邏員在當地時間下午6時48分找到了受困的徒步旅人，稱他毫髮無傷，並且把人帶回安全場所。Explore.org則將受困旅人的影像上傳到社群媒體平台「X」（前身為推特），寫到「棕熊攝影機救了徒步旅人的性命」。

餃子 阿拉斯加州 社群媒體

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