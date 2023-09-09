花錢搭高級經濟艙…牠卻緊貼腿邊「喘息+放臭屁」 夫婦崩潰求退款

紐西蘭一對夫婦搭乘新加坡航空，結果座位旁邊的服務犬讓他們感到相當不適，要求全額退款。（取材自推特）

紐西蘭一對夫婦6月搭乘新加坡 航空航班從歐洲返國時，機位選擇高級經濟艙座位，但卻沒有換來舒適安靜的旅程，反而因為座位旁邊有一隻狗，不斷發出低沉的喘息聲，讓他們感到相當不適，現在他們要求航空公司退款。

每日郵報等報導，吉爾和普雷斯（Gill and Warren Press）6月搭乘新加坡航空航班，從巴黎飛行13個小時返回紐西蘭，然而，他們被迫坐在一名帶著服務犬上機的乘客旁邊，令他們感到相當折騰。

普雷斯表示，這隻狗一直放屁，由於位置靠很近，狗的口水不斷滴到丈夫的腿上。此外，牠一直發出沉重的呼吸聲，起初以為是丈夫的手機，低頭一看才發現那是狗發出的聲音。

兩人曾要求空服員給他們換座位，但聽到只剩經濟艙最後面的位置後，決定繼續留在原位，後來狗狗又不停放屁，兩人只能忍受難以接受的氣味。

在向航空公司提出索賠後，他們獲得每人200紐幣的旅行折價券，但這對夫婦表示不可接受，現在要求全額退款。

新加坡航空發言人表示，正在與這對夫婦直接聯繫，新航竭力在登機前通知可能坐在服務犬旁邊的乘客，對於這次未事先告知，表示誠摯歉意，將與機場團隊合作，確保今後不會再發生類似情況。