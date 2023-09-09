我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

酒店改遊民住所 華人說NO 質疑出價太高、決策不透明

登山客爆量瀕危 日：富士山已經在吶喊

編譯中心／綜合8日電
日本名山「富士山」每年有數以百萬計的遊客造訪，不但登山客擠滿山頭，連當地交通設施也塞爆，小吃店和紀念品店充斥，地方政府相當傷腦筋。（Getty Images）
日本名山「富士山」每年有數以百萬計的遊客造訪，不但登山客擠滿山頭，連當地交通設施也塞爆，小吃店和紀念品店充斥，地方政府相當傷腦筋。（Getty Images）

日本名山「富士山」每年有數以百萬計的遊客造訪。公共汽車、補給卡車塞爆，小吃店和紀念品店充斥，不再是曾經的平靜朝聖地。當局表示，登山者的數量不分晝夜已達到「危險」程度，也對生態構成威脅。

央廣引述法新社報導，當局已經受夠了，當地知事在上周表示，「富士山已經在吶喊」。

迎接遊客的是餐廳和商店，販賣紀念品以及步行者出發前的小吃和飲料。這些商店都是由柴油發電機提供動力，使用的數千升水必須用卡車運上來，也把所有的垃圾都留下來。

28歲的日本健行者植村(Yuzuki Uemura)抱怨，「我看到廁所洗手區周圍有很多食物垃圾和空飲料瓶」。當地官員Masatake Izumi表示，人數暴增提高發生事故的風險，「一些在夜間攀登的人，因體溫過低，必須被帶回急救站」。

聯合國教科文組織(UNESCO)以其宗教重要性和對藝術家的啟發，在2013年將國際公認的日本標誌富士山，列入世界遺產名錄。2012年至2019年間，富士山遊客人數增加了一倍多，達到510萬人，而這只是在主要起點山梨縣。

遊客只需支付1000日圓(6.80美元)就可以進入，將得到一本日語手冊，其中有英文版的QR碼，提醒一些注意事項。

當局在上個月宣布，如果通往富士山的道路過於擁塞，將首次實施人群控制措施。但由於一公告就產生了效果，至今並沒有採取此類措施。山梨縣知事長崎幸太郎(Kotaro Nagasaki)上周表示，日本必需採取措施，確保富士山不會失去教科文組織世界遺產的稱號。

日本預計今年的遊客人數將比2019年略微下降。但到2024年，隨著遊客，特別是中國遊客的回歸，人數可能會再次上升。

日本 世界遺產 聯合國

上一則

歐洲「最懶公民」躺平賽 20天未分勝負

下一則

澤倫斯基：普亭殺普里格津 無法與騙子妥協

延伸閱讀

Netflix終於破除魔咒 航海王真人版影集佳評如潮

Netflix終於破除魔咒 航海王真人版影集佳評如潮
日本首例喊停核汙水排海訴訟 福島、宮城等地民眾告政府與東電

日本首例喊停核汙水排海訴訟 福島、宮城等地民眾告政府與東電
日核汙水若檢測超標 台將要求停排 藍批慢半拍

日核汙水若檢測超標 台將要求停排 藍批慢半拍
台積熊本設廠 35家供應鏈跟進

台積熊本設廠 35家供應鏈跟進

熱門新聞

一名女子在擔任空姐後，決定也同時在麥當勞兼職，甚至還說在麥當勞上班更賺錢。（Getty Images）

「壓力太大錢又少」 她寧願辭掉空姐換做麥當勞

2023-09-06 20:05
外媒報導，印度總理莫迪可能在9月18日召開的為期五天國會特別會議上，提出一項將國名India更改為Bharat的決議案。（美聯社）

莫迪政府力推更名運動 國號由India改為Bharat

2023-09-05 11:01
芬蘭記者奎肯麥基和伴侶。(截取自Jari Kuikanmäki的X帳號)

只因配偶原為中國籍 芬蘭財長顧問任命案遭國安擋下

2023-09-02 15:54
時任日本內閣府政務官園田康博2011年10月為了展現安全性，在記者會喝下經淨化的福島第一核電廠低濃度汙染水。(擷取自X)

中網瘋傳日本前官員「乾杯」核汙水後癌逝 本人出面闢謠

2023-09-03 10:33
中國最大民營房企碧桂園負債達1960億美元，財務狀況岌岌可危，在馬來西亞投資千億美元開發的建案「森林城市」原已銷售欠佳，有如鬼城，如今前景恐更悲觀。(Getty Images)

碧桂園財務岌岌可危 大馬開發案「森林城市」前景更糟

2023-09-03 09:46
除了普亭，金正恩也遭爆早已身亡，且擁有12個分身。（路透）

不只普亭 金正恩也遭爆早已身亡 專家：有12個分身

2023-09-07 12:12

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高

天生學霸「3星座」 天資聰穎肯學又好學 他連情商都高
周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有
華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO
不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所