登山客爆量瀕危 日：富士山已經在吶喊

日本名山「富士山」每年有數以百萬計的遊客造訪，不但登山客擠滿山頭，連當地交通設施也塞爆，小吃店和紀念品店充斥，地方政府相當傷腦筋。（Getty Images）

日本 名山「富士山」每年有數以百萬計的遊客造訪。公共汽車、補給卡車塞爆，小吃店和紀念品店充斥，不再是曾經的平靜朝聖地。當局表示，登山者的數量不分晝夜已達到「危險」程度，也對生態構成威脅。

央廣引述法新社報導，當局已經受夠了，當地知事在上周表示，「富士山已經在吶喊」。

迎接遊客的是餐廳和商店，販賣紀念品以及步行者出發前的小吃和飲料。這些商店都是由柴油發電機提供動力，使用的數千升水必須用卡車運上來，也把所有的垃圾都留下來。

28歲的日本健行者植村(Yuzuki Uemura)抱怨，「我看到廁所洗手區周圍有很多食物垃圾和空飲料瓶」。當地官員Masatake Izumi表示，人數暴增提高發生事故的風險，「一些在夜間攀登的人，因體溫過低，必須被帶回急救站」。

聯合國 教科文組織(UNESCO)以其宗教重要性和對藝術家的啟發，在2013年將國際公認的日本標誌富士山，列入世界遺產 名錄。2012年至2019年間，富士山遊客人數增加了一倍多，達到510萬人，而這只是在主要起點山梨縣。

遊客只需支付1000日圓(6.80美元)就可以進入，將得到一本日語手冊，其中有英文版的QR碼，提醒一些注意事項。

當局在上個月宣布，如果通往富士山的道路過於擁塞，將首次實施人群控制措施。但由於一公告就產生了效果，至今並沒有採取此類措施。山梨縣知事長崎幸太郎(Kotaro Nagasaki)上周表示，日本必需採取措施，確保富士山不會失去教科文組織世界遺產的稱號。

日本預計今年的遊客人數將比2019年略微下降。但到2024年，隨著遊客，特別是中國遊客的回歸，人數可能會再次上升。