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熱翻了 研究：人為氣候變遷加劇今夏創紀錄高溫

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熱翻了 研究：人為氣候變遷加劇今夏創紀錄高溫

中央社／華盛頓7日綜合外電報導
全球夏季創下高溫紀錄，圖為日本東京街頭。（Getty Images）
全球夏季創下高溫紀錄，圖為日本東京街頭。（Getty Images）

今天一項分析顯示，人為氣候變遷大幅推升今年夏季影響北半球數十億人口的創紀錄高溫

非營利組織「氣候中央」（Climate Central）的最新報告發現，在今年6月至8月間炙烤亞洲、非洲、歐洲和北美洲的熱浪，遠遠更有可能是工業化時代開始以來就排放到大氣中的溫室氣體所造成。

有超過38億人的全球近半數人口接連30天以上都曝露在因氣候變遷而加劇的極端高溫之中。在過去3個月裡，至少有15億人每天都生活在這樣的高溫底下。

「氣候中央」科學部副主任潘興（Andrew Pershing）說：「在過去的3個月裡，地球上簡直沒人能夠逃過全球變暖的影響。」

他說：「在每個我們可以分析的國家裡，包括目前正處隆冬的南半球，若沒有人為因素造成氣候變遷，我們是很難看到這樣的高溫，甚至在某些情況下幾乎是不可的高溫。而碳污染顯然是本季創紀錄高溫的罪魁禍首。」

這項分析透過同行評審的方法，去判定世界上每個國家每天的氣溫可能「有」或「沒有」受到當今碳污染水準影響。

類似的方法讓科學家能夠確認氣候變遷對極端天氣事件的影響，包括導致今年加拿大魁北克省（Quebec）野火的易燃天氣條件。

「氣候中央」制定了「氣候變化指數」 （Climate Shift Index，CSI），範圍為從負5到正5，正值表示氣溫更有可能受到氣候變遷影響。

「氣候變化指數」零級代表沒有檢測到氣候變遷的影響，而3級代表在定時定點記錄到氣候變遷影響特定溫度的機率增加了3倍。

根據研究團隊計算，全球48%的人口，即38億人在6月至8月期間有30天處在「氣候變化指數」3級或更高級的情況下；有15億人整個夏天都經歷這樣的高溫。

潘興說：「污染造成了我們現正經歷的高溫，不過那些對氣候變遷應負最大責任的國家確實對污染源存在歧見。」

他說，世界上最低度開發國家和小島嶼國家正在經歷的高溫，其受到氣候變遷強烈影響的程度比20國集團（G20）高出3倍到4倍。

與此同時，今年8月16日全球曝露在高溫之下的情況達到最高峰，當時全球有42億人經歷了氣候變遷引起的極端高溫。

高溫 氣候變遷 檢測

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