美韓擴大遏制戰略磋商 9月15日將移師首爾舉行

南韓 外交部及國防部 表示，第4次美韓擴大遏制戰略協議體（EDSCG）會議

15日將在首爾舉行，屆時將針對日益高張的北韓 威脅，討論強化實行擴張遏制戰略的合作方案。

據南韓外交部新聞稿，這次會議將由外交部第一次官張虎鎭、國防部次官申範澈，以及美國國務次卿詹金斯（Bonnie Jenkins）和國防部副次長貝克（Sasha Baker）進行2+2磋商。

EDSCG是美韓政府高層就擴大對北韓核武攻擊遏制能力的協商會議，但2016年底上路後僅召開兩次會議，2018年文在寅政府上任後中止。對北韓採取強硬態度的尹錫悅政府，去年上任後恢復這項協商機制，今年則是首次在首爾舉行會議。

南韓總統尹錫悅今年4月訪美時，與美國總統拜登（Joe Biden）共同發表華盛頓宣言中提到，雙方將合作有效強化擴大遏制力，今年7月為此召開第一屆「核諮商小組」（NCG）會議，商議強化對北韓核威懾的具體方案，這次料將進行相關討論。

此外，北韓領導人金正恩近期傳出可能訪問俄羅斯，推測最快是在10日至13日於海參崴（Vladivostok）舉行東方經濟論壇與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會面。

韓美雙方可能藉這次會議對俄朝近期持續強化軍事合作，表達憂慮立場。